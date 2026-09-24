Xiaomi выпустила доступную умную розетку с поддержкой Wi-Fi 6

Китайский технологический гигант Xiaomi представил новое устройство, позволяющее без труда превратить обычную бытовую технику в современные «умные» устройства. Согласно данным иксбт.ком, новая Xiaomi Смарт Сокет 4 поступила в продажу по доступной цене 59 юаней, что эквивалентно примерно 9 долларам. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эта розетка нового поколения примечательна поддержкой новейшей технологии Wi-Fi 6 и прямой интеграцией в экосистему Xiaomi Хйпер Смарт Коннект. С помощью приложения Mi Home пользователи могут удаленно управлять подключенными устройствами, контролировать их состояние и настраивать различные сценарии автоматизации, даже находясь вне дома.

Возможности и технические характеристики

Одним из главных преимуществ устройства является возможность подключения к системе «умного» управления устаревших вентиляторов, обычных настольных ламп и других бытовых приборов без необходимости их замены. Розетка отлично справляется с функциями таймера и обратного отсчета.

Кроме того, предварительно заданные сценарии выполняются локально без проблем даже при временном отключении интернета. Также предусмотрена возможность настройки времени отключения питания путем двойного нажатия физической кнопки на корпусе устройства.

Энергоконтроль и безопасность

Новинка оснащена встроенным счетчиком, который отслеживает потребление электроэнергии. С помощью этой функции пользователи могут просматривать ежедневную, еженедельную и ежемесячную статистику.

Приложение Mi Home позволяет установить лимит мощности от 100 до 2500 Вт. Это играет важную роль в предотвращении перегрузки домашней электросети.

Особое внимание уделено безопасности: устройство надежно защищено от перегрева, скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания. Также предусмотрена специальная защита от детей для семей, где есть маленькие дети.

Модель разработана в соответствии с новыми национальными стандартами, а ее вилки имеют дополнительный изоляционный слой. Размеры корпуса составляют 52 × 41 × 57,6 мм, что делает ее значительно компактнее устройств предыдущего поколения.