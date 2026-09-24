Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

·42·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

В регионах Узбекистана цифровая трансформация и развитие инновационной экономики выходят за пределы столицы, стремительно охватывая отдаленные районы и села. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Андижанскую область посетил открывшийся в Балыкчинском районе современный Центр искусственного интеллекта и лично ознакомился с перспективными стартап-проектами, разработанными местной молодежью. Возведенный по инициативе предприятия «Академия IT Star» на основании постановления главы государства от 26 февраля 2024 года о развитии экспорта услуг в сфере цифровизации, этот комплекс создал уникальную платформу для того, чтобы сельская молодежь могла осваивать самые передовые IT-профессии, востребованные в мире, не уезжая в крупные города, прямо по месту жительства.

В результате реализации данного проекта общей стоимостью 15 миллиардов сумов было создано 100 высокооплачиваемых новых рабочих мест. Молодежь, обучающаяся в центре программированию, робототехнике, искусственному интеллекту и цифровому маркетингу, не только получает знания, но и работает в ногу с реальной экономикой: к настоящему моменту учреждение оказало более чем 500 субъектам предпринимательства практические IT-услуги по автоматизации бизнеса с помощью искусственного интеллекта на сумму ровно 8,5 миллиарда сумов. Данный центр становится главным мостом в покрытии спроса 65 тысяч бизнес-субъектов Андижанской области на более чем 129 тысяч цифровых специалистов на сегодняшний день.

Итак, каким образом открывшийся в районе Центр искусственного интеллекта выводит сельскую молодежь на долларовые доходы, сколько миллиардов экономит местному бизнесу искусственный интеллект и почему стартапы удостоились признания Президента?

Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

«Потребность в 129 тысячах кадров, услуги на 8,5 миллиарда и 100 рабочих мест»: 5 главных пунктов Балыкчинского центра

Самые важные цифры и показатели из Центра искусственного интеллекта, с которым ознакомился глава государства:

  • Местное IT-пространство для сельской молодежи: Парни и девушки из Балыкчи осваивают самые передовые навыки искусственного интеллекта и программирования прямо в своем районе, не выезжая в Ташкент или за рубеж;

  • Инвестиции в 15 миллиардов сумов и 100 рабочих мест: В рамках проекта «Академия IT Star» создано 100 новых рабочих мест для высокооплачиваемых специалистов;

  • Практическое решение для бизнеса на 8,5 миллиарда сумов: Центром оказаны услуги в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий более чем 500 местным предпринимателям на сумму 8,5 млрд сумов;

  • Рыночный ориентир на 129 тысяч кадров в области: Полностью учтена потребность 65 тысяч предпринимателей Андижана в специалистах по SMM, мобилографии, дизайну и ИИ, учебные программы были адаптированы под это;

  • Диалог со стартапами с участием Президента: Шавкат Мирзиёев осмотрел стартапы молодых программистов и дал дополнительные поручения по расширению их инициатив.

Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

Цифровое образование и потребность рынка: Сравнение старых учебных курсов и Центра искусственного интеллекта в Балыкчи

Анализ практических преимуществ регионального IT-центра и его влияния на рынок труда:

Критерии и направления

Традиционные теоретические учебные курсы

Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе

Баланс образования и практики

Только теория, работа с реальными заказами не ведется

Студенты в ходе процесса создают реальные стартапы и коммерческие проекты

Сотрудничество с бизнесом

Программы оторваны от запросов предпринимателей

Более чем 500 предприятиям оказаны IT- и ИИ-услуги на 8,5 млрд сумов

Адаптация к рынку труда

Общая компьютерная грамотность

Ориентировано на потребность области в 129 тысяч кадров (SMM, дизайнеры, специалисты по ИИ)

Масштаб проекта и рабочие места

Малые группы, ограниченные условия

Комплекс на 15 миллиардов сумов, 100 новых постоянных высокотехнологичных рабочих мест

Преподаваемые направления

Обычные офисные программы

Искусственный интеллект, робототехника, программирование и цифровой маркетинг

Устранение региональных ограничений

Молодежь вынуждена уезжать в столицу за хорошей зарплатой

Возможность работать на международном и внутреннем рынках прямо по месту жительства — в Балыкчи

Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

Технологическая и экономическая экспертиза: Почему центры ИИ в отдаленных регионах увеличивают национальный доход?

Выводы экспертов в области информационных технологий и экономистов:

  • «Экспорт услуг дороже сырьевых ресурсов»: Продукты информационных технологий и искусственного интеллекта не требуют транспортных расходов и приграничных пошлин; созданный балыкчинской молодежью программный код или ИИ-алгоритм продается по всему миру через интернет, обеспечивая приток чистой валюты в страну;

  • Усиление местного бизнеса с помощью искусственного интеллекта: Получение 500 предпринимателями IT-услуг на 8,5 миллиарда сумов означает, что расчеты, маркетинг и обслуживание клиентов на этих предприятиях переданы искусственному интеллекту; это резко сокращает расходы и повышает конкурентоспособность;

  • Заполнение «кадрового голода» на 129 тысяч специалистов: Андижан является одним из ведущих регионов в промышленности и торговле, предприятия не смогут развиваться без цифровизации; оперативное покрытие жажды местного рынка в 129 тысячах специалистов через такие специализированные центры ускорит экономический рост как минимум на 10–15 процентов;

  • Интеллектуальный скачок среди молодежи: Условия в центре формируют у ребенка из отдаленного села твердую уверенность в том, что «я могу конкурировать с любым программистом мира», что является фундаментом национальной стартап-экосистемы.

Шавкат Мирзиёев посетил Центр искусственного интеллекта в Балыкчинском районе (видео)

Данная инициатива главы государства в Балыкчи показала, что в Узбекистане искусственный интеллект и цифровая экономика становятся главной движущей силой каждого региона.

А как вы думаете, насколько открытие таких современных Центров искусственного интеллекта в отдаленных районах сможет изменить жизнь сельской молодежи? Как вы оцениваете переход местных предпринимателей на использование искусственного интеллекта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной цифровой революции в нашей стране, со всеми своими соотечественниками!

Шавкат МирзиёевАндижанБалыкчинский центр искусственного интеллектаАкадемия IT Star
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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