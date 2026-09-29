В Ташкенте улица Бури-яр переименована в улицу Пекин

Кенгаш народных депутатов города Ташкента принял решение о переименовании улицы Бури-яр в махалле Ракатбоши Яккасарайского района в улицу Пекин. Решение было утверждено 25 сентября.

В решении Кенгаша одобрено предложение хокимията Яккасарайского района о переименовании улицы. Данный вопрос ранее также рассматривался на Ташкентской городской комиссии по вопросам наименования и переименования географических объектов.

Согласно решению, указатели и вывески на улице Бури-яр должны быть приведены в соответствие с новым названием в трехмесячный срок. Также будут изменены адреса объектов недвижимости, расположенных на этой улице. Эти работы планируется завершить в течение двух месяцев.

Новое название относится к улице Бури-яр на территории махалли Ракатбоши. Вдоль улицы расположен комплекс Seoul Moon, а на противоположной стороне канала проходит улица Сеул.