Бренд TCL составил конкуренцию линейке Samsung: представлены новые тонкие телевизоры

Компания TCL представила новую серию телевизоров под названием Десигнер, которые обладают современным дизайном и идеально вписываются в интерьер дома. По данным иксбт.ком, модели А300Л и А400У, работающие на операционной системе Google TV, привлекают внимание корпусом толщиной всего 2,8 см и встроенной художественной галереей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данные устройства выполняют роль не только бытовой техники, но и цифровой картины, украшающей комнату. Телевизоры оснащены специальными матовыми антибликовыми экранами, что позволяет комфортно использовать их даже в ярко освещенных помещениях.

Модельный ряд и технические возможности

Модель А300Л оснащена 4К КЛЭД-панелью с ультраматовым покрытием. Кроме того, устройство поставляется с магнитной сменной рамкой. Пользователи могут легко менять цвет рамки в соответствии со своим интерьером.

Данная версия выпускается в размерах 55, 65 и 75 дюймов, а выход более крупной 85-дюймовой версии запланирован на более поздний срок. Модель А400У разработана с использованием еще более передовых технологий.

Передовые технологии и рыночная конкуренция

Более продвинутая модель А400У оснащена 4К КД-Mini LED-панелью, высоким уровнем контрастности и точной системой локального затемнения. Несмотря на это, устройство сохранило свой ультратонкий корпус и позволяет устанавливать его вплотную к стене без зазоров.

Для серии А400У представлены диагонали экранов 55, 65, 75 и 85 дюймов. Эти характеристики дают основания рассматривать новые продукты TCL как серьезного конкурента телевизорам популярной серии Те Фраме от бренда Samsung.

Что касается позиционирования на рынке, то, по сообщению иксбт.ком, цена базовых телевизоров серии Десигнер в розничных магазинах Best Buy начинается от 900 долларов США.