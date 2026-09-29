Фазлиддин Эркинбоев завоевал бронзовую медаль в Аити-Нагое

·55·Спорт
Фазлиддин Эркинбоев завоевал бронзовую медаль в Аити-Нагое

Копилка делегации Узбекистана пополнилась еще одной медалью на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026. Член нашей национальной сборной по боксу Фазлиддин Эркинбоев стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 80 кг.

Наш соотечественник после бескомпромиссного полуфинального поединка за путевку в финал занял третью ступень пьедестала почета.

Успешный путь до полуфинала

Фазлиддин Эркинбоев защищал честь Узбекистана на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026 в весовой категории до 80 кг.

Достойно выступив на протяжении всего турнира, наш боксер уверенно шагал к решающим этапам и дошел до полуфинала.

Уже этот этап стал важным достижением для Эркинбоева на Азиатских играх. Однако его целью было нечто большее — выход в финал и борьба за золотую медаль.

В бою за финал упущена возможность

В полуфинале Эркинбоев вышел на ринг против представителя Индии Анкуша.

Бой выдался бескомпромиссным и напряженным. Оба боксера приложили все усилия, чтобы завоевать путевку в финал.

В итоге по решению судей преимущество перешло на сторону индийского боксера. Таким образом, Фазлиддин Эркинбоев не смог выйти в финал.

Тем не менее, выход в полуфинал гарантировал ему бронзовую медаль Азиатских игр Аити-Нагоя-2026.

Фазлиддин Эркинбоев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в весовой категории до 80 кг.

Еще одна медаль в копилку делегации Узбекистана

Бронзовая медаль Эркинбоева стала очередной наградой для узбекской сборной по боксу.

В Аити-Нагое узбекские боксеры, выходящие на ринг, в каждом поединке защищают честь страны. Фазлиддин Эркинбоев также дошел до полуфинала и пополнил копилку медалей делегации нашей родины очередной наградой.

Хотя цель выйти в финал не была достигнута, наш боксер завершил Азиатские игры с медалью. Это ознаменовало его выступление на турнире призовым результатом.

Каждая победа и каждая медаль на рингах Аити-Нагои имеют особое значение для спорта Узбекистана. Бронза Фазлиддина Эркинбоева также стала одним из таких очередных радостных результатов для делегации нашей страны.

Фазлиддин ЭркинбоевАзиатские игры Аити-Нагоя-2026сборная Узбекистана по боксувесовая категория 80 кг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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