Пожизненное заключение за насилие над детьми: законопроект принят в первом чтении

В Узбекистане в законодательство вводятся беспрецедентные, максимально строгие и бескомпромиссные нормы по защите детей от всех форм насилия. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении был принят исторический законопроект, направленный на кардинальное усиление безопасности детей. Документ, разработанный по инициативе фракции СДП «Адолат», предусматривает важные изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности.

Согласно новому порядку, за тяжкие преступления сексуального насилия в отношении лиц, не достигших 14 лет, предлагается установить наказание в виде длительного лишения свободы либо пожизненного лишения свободы. Самое главное, при привлечении к ответственности и отбытии наказания за такие зверские преступления полностью отменяется норма об освобождении от ответственности в связи с истечением срока давности. Кроме того, устанавливаются строгие процессуальные гарантии по ограждению пострадавших детей от повторной психологической травмы в ходе следствия, а также усилению ответственности педагогов и родителей.

«Пожизненное заключение, отмена срока давности и видео допроса»: 5 основных пунктов исторического закона

Наиболее важные факты нового законопроекта о защите детей, принятого в Олий Мажлисе:

Пожизненное заключение за посягательство на лиц до 14 лет: устанавливается наказание в виде многолетнего или пожизненного лишения свободы за изнасилование лиц, не достигших 14-летнего возраста;

Исчезает понятие срока давности: для лиц, совершивших столь тяжкие преступления, полностью исключается возможность освобождения от ответственности или отбывания наказания с течением времени;

Обязательная видеозапись процесса допроса: допрос пострадавших детей будет фиксироваться посредством видеозаписи, внедряется особый, защищающий ребенка порядок очной ставки с обвиняемым;

Бесплатный адвокат и опека за счет государства: если насилие совершено близкими родственниками, участие органа опеки становится обязательным, а ребенку предоставляется бесплатная юридическая помощь;

Расторжение договора с педагогами-насильниками: с работниками сферы образования, совершившими насилие в отношении ребенка, трудовой договор расторгается немедленно, ужесточается ответственность хаосных должностных лиц и родителей.

Классификация новых законодательных изменений по защите детей от насилия

Сравнение норм действующей системы и нового принимаемого законопроекта:

Направление и критерии Ранее действовавший порядок Строгая норма в новом законопроекте Сексуальное насилие в отношении лиц до 14 лет Наказание в виде лишения свободы на определенный срок Длительное либо ПОЖИЗНЕННОЕ лишение свободы Освобождение от наказания (Срок давности) Ответственность могла быть аннулирована по прошествии определенных лет Срок давности не применяется, наказание неотвратимо Порядок допроса пострадавшего ребенка Обычные следственные мероприятия и процедуры очной ставки Обязательная видеозапись, особая очная ставка отдельно от обвиняемого Защита при семейном насилии Меры защиты общего порядка Обязательное участие органа опеки и бесплатный государственный адвокат Система образования и ответственность педагогов Административное наказание или обычные дисциплинарные меры Немедленное расторжение трудового договора и административная ответственность Халатность лиц, ответственных за безопасность ребенка Механизмы конкретной ответственности были ограничены Наказание за бездействие лиц, не обеспечивших безопасность

Правовая и криминологическая экспертиза: Почему пожизненное заключение было необходимо для общества?

Заключения юристов, судей, специалистов по правам детей и психологов:

«Единый эффективный щит против педофилии»: сексуальное насилие в отношении невинных малышей до 14 лет — это покушение не только на свободу человека, но и на всю жизнь и психику ребенка; пожизненная изоляция таких преступников от общества и неприменение срока давности служат строгим профилактическим сигналом о том, что преступник никогда не сможет уйти от наказания;

Предотвращение «вторичной психологической травмы»: многократные допросы пострадавших детей в рамках прежней следственной практики и очное пребывание с преступником заново ломали их психику; фиксация допроса посредством видеозаписи и правила специальной очной ставки защищают права ребенка на основе международных гуманитарных стандартов;

Революция ответственности в институте образования и семьи: исключение из системы через расторжение договоров сотрудников школ и садиков, поднявших руку или совершивших насилие над детьми, а также установление наказания за молчание и халатность лиц, ответственных за безопасность ребенка, заставят образовательные учреждения создать подлинно безопасную среду для детей.

Как вы считаете, сможет ли назначение пожизненного заключения лицам, совершившим тяжкое сексуальное насилие в отношении детей до 14 лет, и отмена срока давности полностью положить конец столь ужасным преступлениям в нашем обществе? В каких еще направлениях, по вашему мнению, необходимо усилить ответственность школ и родителей в обеспечении детской безопасности? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного исторического закона, защищающего будущее нашего общества, со всеми соотечественниками!