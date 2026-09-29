Кто лучший в Суперлиге по итогам сентября? УзПФЛ объявила 6 кандидатов

·49·Спорт
Кто лучший в Суперлиге по итогам сентября? УзПФЛ объявила 6 кандидатов

Профессиональная футбольная лига Узбекистана (УзПФЛ) официально представила окончательный список претендентов на звание «Лучший футболист» сентября в национальном чемпионате — Суперлиге. Отобранные лигой шесть кандидатов внесли огромный вклад в победы своих клубов в течение завершающегося месяца и продемонстрировали высокую результативность.

В список вошли сразу два игрока каршинского «Насафа» — Шароф Мухитдинов, принявший непосредственное участие в 6 голах в 2 матчах, и забивший 2 мяча Аденис Шала. Также равные шансы стать главным героем месяца имеют атакующий полузащитник «Навбахора» Шохрух Абдурахмонов, легионер «Сурхана» Торнике Зебниару, стабильно выступающий в составе «Согдианы» Филип Иванович и опорный хавбек ОКМК Гиорги Папава.

«Феноменальные 6 очков Мухитдинова, превосходство “Насафа” и 6 кандидатов»: 5 основных итогов месяца

Самые важные официальные факты о футболистах, номинированных на звание героя сентября в Суперлиге:

  • Два кандидата от «Насафа»: Шароф Мухитдинов и Аденис Шала вошли в число претендентов благодаря своей игре;

  • Фантастическая результативность Мухитдинова: полузащитник «драконов» записал на свой счет 2 гола и 4 голевые передачи всего в 2 матчах (всего 6 результативных действий);

  • Гол в каждом матче от Шохруха Абдурахмонова: представитель «Навбахора» в сентябре выходил на поле в 3 встречах и забил 3 мяча в ворота соперников;

  • Конкуренция иностранных легионеров: в список попали 3 легионера — Зебниару («Сурхан»), Иванович («Согдиана») и Папава (ОКМК);

  • Открытое голосование среди 6 кандидатов: лучший игрок месяца в скором времени определится на основе выводов специалистов и болельщиков.

УзПФЛ: Классификация претендентов на номинацию лучшего футболиста сентября

Сравнение официальных статистических показателей кандидатов за сентябрь:

Футболист (Кандидат)

Клуб

Сыгранные матчи

Забитые голы

Голевые передачи (Ассисты)

Очки по системе гол+пас

Шароф Мухитдинов

«Насаф»

2

2

4

6

Шохрух Абдурахмонов

«Навбахор»

3

3

0

3

Аденис Шала

«Насаф»

2

2

0

2

Торнике Зебниару

«Сурхан»

3

2

0

2

Филип Иванович

«Согдиана»

3

2

0

2

Гиорги Папава

ОКМК

3

2

0

2

Кто лучший в Суперлиге по итогам сентября? УзПФЛ объявила 6 кандидатов

Футбол и тактическая экспертиза: у кого выше шансы стать героем месяца?

Выводы местных спортивных журналистов, футбольных аналитиков и обозревателей:

  • «Абсолютный фаворитизм Шарофа Мухитдинова»: с точки зрения цифр и коэффициента полезного действия на поле полузащитник «Насафа» явно выделяется; набор 6 очков в 2 матчах — крайне редкий для современного футбола высокий показатель, а полный контроль Мухитдинова над центром поля в сентябре резко укрепил позиции «Насафа» в чемпионской гонке;

  • Стабильность Шохруха Абдурахмонова: лидер «Навбахора» забивал в каждой встрече, сохранив статус главного вожака линии атаки своей команды; его голы, приносящие очки, могут дать большое преимущество в голосовании болельщиков;

  • Командное значение легионеров: Зебниару, Иванович и Папава являются решающими звеньями в игровой структуре своих клубов; особенно то, что Папава, будучи полузащитником, забил 2 мяча, стало большим импульсом для нахождения ОКМК в верхней части турнирной таблицы.

По вашему мнению, кто по своей игре и эффективности больше достоин стать лучшим футболистом сентября: Шароф Мухитдинов, принявший участие в 6 голах, или забивавший в каждом матче Шохрух Абдурахмонов? Оставляйте свой выбор и мнения в комментариях и делитесь анализом самой жаркой борьбы нашего национального чемпионата со всеми любителями футбола!

УзПФЛНасафШароф МухитдиновЛучший футболист сентября
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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