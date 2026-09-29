Глава ASML: санкции против Китая ускоряют развитие Huawei

·31·Технологии
Глава ASML: санкции против Китая ускоряют развитие Huawei

Глава ASML, ведущего европейского поставщика оборудования для производства полупроводников, Кристоф Фуке заявил, что экспортные ограничения в отношении Китая могут привести к результатам, обратным ожидаемым. Как сообщает Финанкиал Тимес, вместо снижения зависимости от зарубежных технологий, ограничения, напротив, подталкивают китайские компании во главе с Huawei к ускоренному развитию собственных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, создание таких сложных устройств, как ЭУВ-сканеры, и поиск их альтернатив — непростая задача. В частности, эти системы включают более 100 000 компонентов, а в их производстве участвуют 200 основных и около 2 000 компаний по всему миру. Поскольку среди них есть такие гиганты, как производитель оптики Зеисс, поставщик лазеров Трумпф и поставщик высокоточных деталей ВДЛ, создание полноценной альтернативной инфраструктуры остается сложной задачей.

Технологическая адаптация Китая

В настоящее время китайские предприятия и компания Huawei лишены доступа к современному ЭУВ-оборудованию. Более того, поставки ДУВ-систем более старого типа также становятся все более затруднительными. Тем не менее, китайские производители адаптируются, модифицируя имеющееся оборудование, оптимизируя процессы и выполняя дополнительные операции литографии, чтобы обойти эти барьеры.

Используя существующие ДУВ-установки, китайские фабрики продолжают успешно производить чипы класса 7 нм. Это свидетельствует о том, что технологический потенциал страны постоянно растет. В настоящее время власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничений на последние оставшиеся каналы поставок ASML в Китай.

В данной ситуации главный вопрос заключается не только в том, сможет ли Китай скопировать или воспроизвести существующее зарубежное оборудование, но и в том, насколько сильно подобные жесткие экспортные ограничения ускорят процесс создания в стране собственной независимой производственной инфраструктуры.

ASMLКитайHuaweiТехнологииЧипы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei отказалась от международных планов на рынке чипов для искусственного интеллектаHuawei отказалась от международных планов на рынке чипов для искусственного интеллекта21 сентября 23:26Тайный конфликт между США и ASML: начал ли Китай производить самые передовые чипы?Тайный конфликт между США и ASML: начал ли Китай производить самые передовые чипы?19 июня 12:52Илон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под негоИлон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под него16 июля 17:24Смартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке КитаяСмартфон Huawei Пура Кс Виев бьет рекорды продаж на рынке Китая14 сентября 14:24Зеисс расширяет производство: важный шаг для ASMLЗеисс расширяет производство: важный шаг для ASML27 июля 15:24Смартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый деньСмартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый день11 сентября 13:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27