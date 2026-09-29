Глава ASML: санкции против Китая ускоряют развитие Huawei

Глава ASML, ведущего европейского поставщика оборудования для производства полупроводников, Кристоф Фуке заявил, что экспортные ограничения в отношении Китая могут привести к результатам, обратным ожидаемым. Как сообщает Финанкиал Тимес, вместо снижения зависимости от зарубежных технологий, ограничения, напротив, подталкивают китайские компании во главе с Huawei к ускоренному развитию собственных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, создание таких сложных устройств, как ЭУВ-сканеры, и поиск их альтернатив — непростая задача. В частности, эти системы включают более 100 000 компонентов, а в их производстве участвуют 200 основных и около 2 000 компаний по всему миру. Поскольку среди них есть такие гиганты, как производитель оптики Зеисс, поставщик лазеров Трумпф и поставщик высокоточных деталей ВДЛ, создание полноценной альтернативной инфраструктуры остается сложной задачей.

Технологическая адаптация Китая

В настоящее время китайские предприятия и компания Huawei лишены доступа к современному ЭУВ-оборудованию. Более того, поставки ДУВ-систем более старого типа также становятся все более затруднительными. Тем не менее, китайские производители адаптируются, модифицируя имеющееся оборудование, оптимизируя процессы и выполняя дополнительные операции литографии, чтобы обойти эти барьеры.

Используя существующие ДУВ-установки, китайские фабрики продолжают успешно производить чипы класса 7 нм. Это свидетельствует о том, что технологический потенциал страны постоянно растет. В настоящее время власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничений на последние оставшиеся каналы поставок ASML в Китай.

В данной ситуации главный вопрос заключается не только в том, сможет ли Китай скопировать или воспроизвести существующее зарубежное оборудование, но и в том, насколько сильно подобные жесткие экспортные ограничения ускорят процесс создания в стране собственной независимой производственной инфраструктуры.