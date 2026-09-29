Сарина Вигман произвела масштабные изменения в составе сборной Англии

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман внесла серьезные коррективы в состав перед важным отборочным матчем Чемпионата мира против Греции. Ключевые фигуры последних лет, Хлои Келли и Элла Тун, неожиданно остались вне основной заявки. Как сообщает Goal.com, чемпионки Европы не смогли напрямую квалифицироваться из-за крупного поражения от Испании на групповом этапе, и перед решающими играми в октябре возникла необходимость обновления состава. Об этом сообщает Goal.com.

Хлои Келли и Элла Тун были неотъемлемой частью сборной Англии с момента триумфа на Чемпионате Европы 2022 года. Однако с начала сезона Келли вышла в стартовом составе «Арсенала» лишь в одном из пяти матчей. Что касается Эллы Тун, то причиной решения стали ее выходы на замену в составе «Манчестер Юнайтед» и снижение игровой практики. Тем не менее, в последних матчах Тун демонстрировала возвращение формы, отмечаясь голами и результативными передачами.

Шанс для молодых талантов

На фоне обострившейся конкуренции главный тренер впервые вызвала в национальную команду 20-летнюю талантливую полузащитницу «Челси» Лекс Поттер . Специалисты отметили стабильную игру Поттер за лондонский клуб с начала сезона. Также в сборную вернулась Эрика Паркинсон, выступающая за американский клуб «Норт Каролина Кураж». Уверенная игра молодежи привела к тому, что опытные игроки линии атаки и полузащиты остались вне состава.

В линии обороны также достаточно изменений. Лотте Уэббен-Мой и Тейлор Хайндс не попали в список из-за нехватки игровой практики в «Арсенале». В то же время в состав были вызваны Ниам Чарльз, вернувшаяся на поле после травмы в составе «Манчестер Сити», и центральный защитник «Ливерпуля» Грейс Фиск. Эгги Бивер-Джонс, испытывавшая проблемы со здоровьем в последние недели, в этот раз осталась вне заявки.

Изменения во вратарской линии

Вынужденные перестановки произошли и среди вратарей. Элли Робак, перенесшая летом операцию на плече, еще не выходила на поле в этом сезоне. Ее место заняла Киара Китинг, перешедшая летом в «Ливерпуль» и имеющая стабильную игровую практику. Также в состав вошли следующие футболистки:

Вратари: Ханна Хэмптон, Киара Китинг, Анна Мурхаус

Защитники: Люси Бронз, Джесс Картер, Ниам Чарльз, Грейс Фиск, Алекс Гринвуд, Майя Ле Тиссье, Эсме Морган, Ли Уильямсон

В октябре сборная Англии проведет важнейший матч против Греции в борьбе за путевку на Чемпионат мира в Бразилии. Обновленная команда под руководством Сарины Вигман стремится успешно пройти это испытание и выполнить поставленную задачу.