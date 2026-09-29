Xiaomi представила сверхбезопасный повер банк на 10 000 mAh со встроенным магнитным кабелем

Согласно данным Иксбт.ком, компания Xiaomi начала продажи нового, сверхбезопасного и многофункционального внешнего аккумулятора, созданного с учетом потребностей современных пользователей. Устройство емкостью 10 000 mAh привлекает внимание компактными размерами, высокой производительностью и возможностью перевозки в авиалайнерах. Производитель установил стартовую цену на этот гаджет от 249 юаней. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый повер банк состоит из двух элементов по 5000 mAh каждый и оснащен встроенным кабелем USB-C. Такое решение избавляет пользователей от необходимости носить с собой дополнительные провода. Поддержка беспроводной зарядки и возможность одновременной зарядки нескольких гаджетов еще больше повышают полезность устройства в повседневной жизни.

Высокая скорость и универсальные возможности зарядки

Согласно техническим характеристикам, выходная мощность проводной зарядки устройства достигает 45 В. Это позволяет заряжать смартфоны с рекордной скоростью. В частности, по данным компании, этот аккумулятор способен зарядить iPhone 17 Pro примерно до 60 процентов всего за 30 минут. Также имеется фирменная технология беспроводной зарядки Xiaomi Сурге мощностью 20 В.

Конструкция устройства позволяет заряжать до трех гаджетов одновременно: для этого можно использовать встроенный кабель, дополнительный порт USB-C и площадку для беспроводной зарядки. Сам аккумулятор принимает входную мощность до 30 В через порт USB-C и полностью поддерживает современные протоколы быстрой зарядки, такие как ПД2.0, ПД3.0, ППС, КК2.0, КК3.0 и БК1.2.

Новые стандарты безопасности

Инженеры Xiaomi уделили особое внимание вопросам безопасности. Сообщается, что внешний аккумулятор успешно прошел строгие сертификационные испытания в соответствии с требованиями нового национального стандарта Китая 2026 года. В процессе испытаний корпус выдержал прокол иглой диаметром 4 мм, нагрев до 135 °К в течение 60 минут и сжатие под нагрузкой около 1,5 тонны.

Также в устройстве внедрена интеллектуальная система управления, которая полностью контролирует работу батареи. Подключив аккумулятор к компьютеру через кабель, пользователь может напрямую отслеживать подробную информацию о состоянии каждой отдельной ячейки, процессе зарядки и истории возможных нештатных ситуаций.