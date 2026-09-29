Продемонстрированы уникальные возможности съемки смартфона Honor Magic 9 Pro Max

В интернете были опубликованы впечатляющие снимки, сделанные на новый флагман бренда Honor — Honor Magic 9 Pro Max. Как пишет издание ИКсБТ.ком, эти кадры наглядно демонстрируют огромный потенциал устройства в области мобильной фотографии и его передовые возможности камеры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Автором кадров стал представитель команды Honor Имагинг, который назвал смартфон настоящей «портативной кинокамерой». По его словам, новое устройство способно показывать высокие результаты в технологиях съемки и занимает особое место среди мобильных устройств.

Внешний объектив и съемка птиц

Как сообщает издание, одним из примечательных аспектов стали снимки, сделанные с помощью дополнительного внешнего объектива с фокусным расстоянием 500 мм. Автор отметил, что эти кадры изначально не были включены в презентацию, но из-за их качества и успешного результата были опубликованы отдельно.

Основная часть снимков посвящена съемке птиц, при этом большое фокусное расстояние позволило специалистам делать четкие и качественные крупные планы даже с большого расстояния. По мнению экспертов, это открывает новый этап в области мобильной съемки птиц.

Основные характеристики смартфона

Напомним, что ранее компания Honor официально представила свою модель Магик 9 Pro Max. В ходе презентации производители уделили особое внимание высокой автономности устройства и передовой системе мобильной съемки.

На сегодняшний день камера смартфона и ее возможности вызывают большой интерес среди любителей технологий. Ожидается, что способность работать с внешними объективами откроет новые творческие возможности для поклонников мобильной фотографии.