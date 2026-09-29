Саида Мирзиёева не осталась равнодушной, увидев котенка в урне (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева во время прогулки заметила котенка в урне для мусора и помогла ему.

На видео видно, что Саида Мирзиёева, увидев оказавшегося внутри урны котенка, не прошла мимо. Она взяла котенка на руки, вытащила из мусорного бака и отпустила.

После этого Саида Мирзиёева, радуясь своему поступку, отметила, что к животным нужно относиться с любовью.

«Их нужно любить. Пророк наш, да благословит его Аллах и приветствовал, жаловал их, любил», — сказала она.

После распространения видео в соцсетях пользователи также отреагировали на ситуацию, тепло встретив поступок Саиды Мирзиёевой, которая помогла котенку.