Саида Мирзиёева не осталась равнодушной, увидев котенка в урне (видео)
В социальных сетях распространилось видео, на котором руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева во время прогулки заметила котенка в урне для мусора и помогла ему.
На видео видно, что Саида Мирзиёева, увидев оказавшегося внутри урны котенка, не прошла мимо. Она взяла котенка на руки, вытащила из мусорного бака и отпустила.
После этого Саида Мирзиёева, радуясь своему поступку, отметила, что к животным нужно относиться с любовью.
«Их нужно любить. Пророк наш, да благословит его Аллах и приветствовал, жаловал их, любил», — сказала она.
После распространения видео в соцсетях пользователи также отреагировали на ситуацию, тепло встретив поступок Саиды Мирзиёевой, которая помогла котенку.
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