В Сырдарьинской области назначен новый руководитель: Дониёр Кадыров исполняет обязанности хокима области

Указом Президента Республики Узбекистан Дониёр Бахтиярович Кадыров (Кодиров) назначен исполняющим обязанности хокима Сырдарьинской области.

К руководству регионом привлечен руководитель, имеющий большой опыт работы в сфере государственной власти и правоохранительных органов.

Что известно о новом хокиме?

До назначения на пост руководителя области Дониёр Кадыров работал на ответственных должностях в центральном аппарате государственного управления:

Деятельность в Администрации Президента: До этого назначения он занимал должность руководителя Департамента общественной безопасности и верховенства закона Администрации Президента Республики Узбекистан;

Новые задачи: На посту руководителя Сырдарьинской области на него возложены важные задачи по ускорению социально-экономических реформ в регионе, привлечению инвестиций и обеспечению верховенства закона.

Данное назначение направлено на повышение эффективности территориального управления и выведение реформ в области на новый этап.