В Сырдарьинской области назначен новый руководитель: Дониёр Кадыров исполняет обязанности хокима области

·58·Узбекистан
В Сырдарьинской области назначен новый руководитель: Дониёр Кадыров исполняет обязанности хокима области

Указом Президента Республики Узбекистан Дониёр Бахтиярович Кадыров (Кодиров) назначен исполняющим обязанности хокима Сырдарьинской области.

К руководству регионом привлечен руководитель, имеющий большой опыт работы в сфере государственной власти и правоохранительных органов.

Что известно о новом хокиме?

До назначения на пост руководителя области Дониёр Кадыров работал на ответственных должностях в центральном аппарате государственного управления:

  • Деятельность в Администрации Президента: До этого назначения он занимал должность руководителя Департамента общественной безопасности и верховенства закона Администрации Президента Республики Узбекистан;

  • Новые задачи: На посту руководителя Сырдарьинской области на него возложены важные задачи по ускорению социально-экономических реформ в регионе, привлечению инвестиций и обеспечению верховенства закона.

Данное назначение направлено на повышение эффективности территориального управления и выведение реформ в области на новый этап.

Дониёр КадыровСырдарьинская областьуказ Президента Республики Узбекистанхоким Сырдарьинской области
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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