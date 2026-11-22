Японский боец Кёдзи Хоригути одержал победу над казахстанцем Асу Алмабаевым в Дохе и сообщил, кто станет его следующим соперником. Он не скрыл, что претендует на чемпионский бой UFC, и открыто вызвал на поединок Манеля Капе и Вана.

«Бой получился скучным, прошу за это прощения»

На турнире UFC, прошедшем в Дохе, Кёдзи Хоригути (37-6) вышел в октагон против Асу Алмабаева (24-4). Японский боец победил своего соперника из Казахстана, доведя количество побед в промоушене до 10.

После боя у Хоригути спросили о том, что он хотел обмениваться ударами в стойке, однако Алмабаев постоянно пытался проводить тейкдауны.

Японский спортсмен не стал скрывать, что сожалеет о том, что поединок не получился зрелищным.