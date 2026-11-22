Кёдзи Хоригути победил Асу Алмабаева и бросил вызов чемпиону UFC
Японский боец Кёдзи Хоригути одержал победу над казахстанцем Асу Алмабаевым в Дохе и сообщил, кто станет его следующим соперником. Он не скрыл, что претендует на чемпионский бой UFC, и открыто вызвал на поединок Манеля Капе и Вана.
«Бой получился скучным, прошу за это прощения»
На турнире UFC, прошедшем в Дохе, Кёдзи Хоригути (37-6) вышел в октагон против Асу Алмабаева (24-4). Японский боец победил своего соперника из Казахстана, доведя количество побед в промоушене до 10.
После боя у Хоригути спросили о том, что он хотел обмениваться ударами в стойке, однако Алмабаев постоянно пытался проводить тейкдауны.
Японский спортсмен не стал скрывать, что сожалеет о том, что поединок не получился зрелищным.
«Да, мне очень жаль. Бой получился скучным, и я действительно хочу извиниться за это. В следующем бою я буду еще сильнее, и противостояние будет гораздо зрелищнее. Спасибо», — сказал Хоригути.
Хоригути претендует на титул чемпиона UFC
В ходе беседы бойца также спросили, с кем он хочет встретиться в следующем поединке. Интервьюер поддержал Хоригути, отметив, что извиняться не за что, так как он был бойцом, который старался нанести урон сопернику, и сегодня одержал победу.
Хоригути прямо заявил, что его следующая цель — чемпионский бой.
«Конечно, я хочу драться с чемпионом. Поэтому Капе и Ван — кто бы из вас ни победил, я бросаю вам вызов!» — заявил японский боец.
Таким образом, Хоригути заявил о своих претензиях на бой с победителем потенциального противостояния между Манелем Капе и Ваном.
Рекорды Алмабаева и Хоригути в UFC изменились
После этой победы рекорд Кёдзи Хоригути в промоушене UFC стал 10-2. Асу Алмабаев остался с результатом 7-2 в UFC.
Теперь Хоригути намерен приблизиться к чемпионскому бою. Его вызов, брошенный Капе и Вану, еще больше подогрел интерес к будущей конкуренции в легчайшем весе.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…