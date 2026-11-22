«Мы рады вернуться в Джидду. Наш соперник — очень сильная команда. В ее составе собраны индивидуально сильные футболисты. Командная игра также отлажена. Это коллектив, который стремится показывать атакующий футбол и любит идти вперед.

Эмилиано Карас, отметив, что рад вернуться в Джидду, отдельно остановился на сильных сторонах соперника. По его мнению, «Аль-Иттихад» выделяется не только индивидуальным мастерством игроков, но и поставленной командной игрой.

Перед матчем 5-го тура элитной ЛЧ против «Аль-Иттихада» главный тренер «Пахтакора» Эмилиано Карас и игрок команды Иброхим Ибрагимов приняли участие в пресс-конференции.

В 5-м туре элитного турнира Лиги чемпионов Азии «Пахтакор» ждет серьезное испытание в Джидде. Несмотря на то, что ташкентский клуб выйдет на поле без ряда футболистов, команда нацелена вернуться из Саудовской Аравии с победой.

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У нас есть несколько потерь в составе. Несмотря на это, мы постараемся сплотиться и оказать сопротивление всеми силами. Для молодых игроков в наших рядах это станет серьезным испытанием. Они поймут, над чем им нужно работать. Мы постараемся не оставлять сопернику свободного пространства», — сказал Карас.

Ибрагимов: «Мы намерены вернуться в Ташкент с победой»

Футболист «Пахтакора» Иброхим Ибрагимов также рассказал о подготовке к предстоящей встрече. По его словам, ташкентская команда серьезно изучила «Аль-Иттихад» и тщательно подготовилась к матчу.

В то же время, отсутствие нескольких футболистов, которые не смогли прилететь в Джидду, может создать дополнительные трудности для команды. Однако Ибрагимов выразил уверенность, что они постараются компенсировать их отсутствие и продемонстрировать на поле все свои возможности.

«Мы знаем, что "Аль-Иттихад" — сильная команда. Мы серьезно их изучили, хорошо подготовились. Несколько футболистов не смогли приехать сюда. Мы постараемся сделать так, чтобы их отсутствие не было заметно. Выйдем на поле и постараемся показать свои лучшие качества. Мы намерены вернуться в Ташкент с победой.

То, что на стадион придет много болельщиков, не оказывает на нас давления. После выхода на поле наше внимание будет сосредоточено только на самой игре», — сказал Ибрагимов. Его слова приводит пресс-служба «Пахтакора».

Какое испытание ждет «Пахтакор» в Джидде?

Как видно из заявлений на пресс-конференции, тренерский штаб «Пахтакора» хорошо осознает атакующий потенциал соперника. Если Карас сделал акцент на командной обороне и лишении соперника пространства, то Ибрагимов особо подчеркнул психологическую готовность футболистов и жажду победы.

Главная задача для ташкентцев — действовать на поле как единое целое, несмотря на кадровые потери. Особенно для молодых футболистов встреча против такого сильного соперника станет возможностью проявить себя и получить международный опыт.

Цель «Пахтакора» в Джидде ясна: несмотря на сильный состав «Аль-Иттихада» и поддержку болельщиков, вернуться в Ташкент с положительным результатом.