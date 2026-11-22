Празднование встречи 2027 года в Дубае в этом году пройдет с особым размахом. Впервые в новогодней программе города примут участие артисты всемирно известного цирка Киркуе ду Солеил. Представление состоится 31 декабря вокруг небоскреба Бурдж-Халифа и Дубайского фонтана.

Об этом сообщила крупная девелоперская компания Дубая Эмаар.

Отмечается, что артисты Киркуе ду Солеил выступят в специально подготовленном живом сценическом шоу. В нем будут сочетаться акробатические номера, музыка и масштабные визуальные эффекты. Шоу будет проходить на фоне Бурдж-Халифа, Дубайского фонтана и городских небоскребов.

По данным организаторов, в специальной программе примут участие 100 артистов. Представление начнется ближе к полуночи и продолжится обратным отсчетом, посвященным наступлению нового года.

С приходом Нового года вокруг Бурдж-Халифа будут организованы фейерверки, шоу дронов, световые и проекционные представления. Эмаар планирует использовать усовершенствованные технологии и в нынешнем фейерверке.

Для просмотра праздника на территории парка Бурдж Парк будут организованы специальные платные зоны. Цены на билеты и дата начала продаж пока не объявлены. Вместе с тем, в центре города будут выделены и бесплатные зоны для просмотра шоу.

Для справки: мероприятие Эмаар НЕ 2027 пройдет 31 декабря 2026 года и будет посвящено встрече нового 2027 года в Дубае.