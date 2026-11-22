Узгидромет: из Казахстана в Ташкент проникают пыльные массы
Через воздушные потоки с территории Казахстана в Ташкентскую область и столицу проникают трансграничные пыльные массы. Об этом сообщил Узгидромет.
Сообщается, что в течение последних пяти дней в Ташкенте не наблюдалось осадков. Относительно низкая скорость ветра и слабый воздухообмен затрудняют рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.
Согласно данным автоматических станций мониторинга качества атмосферного воздуха Узгидромета, в период с 17 по 21 ноября на станциях в черте столицы значительного роста концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.
Однако на приграничных станциях мониторинга в этот период наблюдались высокие показатели мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10. В частности, такая ситуация была отмечена на станциях «Sofiya» и «Green University». Это является одним из доказательств того, что пыльные массы поступают извне.
В то же время на качество воздуха в столице влияют не только внешние факторы, но и местные источники. В частности, выбросы в атмосферу от автотранспорта, строительных площадок и промышленных предприятий также способствуют загрязнению воздуха.
Напомним, что по данным Узгидромета на 09:00 22 ноября, содержание частиц PM10 в воздухе Ташкента составило 134 мкг/м³, что в 1,78 раза превышает установленную норму. Частицы PM2.5 достигли 68 мкг/м³, превысив норму в 1,13 раза.
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