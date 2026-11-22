Через воздушные потоки с территории Казахстана в Ташкентскую область и столицу проникают трансграничные пыльные массы. Об этом сообщил Узгидромет.

Сообщается, что в течение последних пяти дней в Ташкенте не наблюдалось осадков. Относительно низкая скорость ветра и слабый воздухообмен затрудняют рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

Согласно данным автоматических станций мониторинга качества атмосферного воздуха Узгидромета, в период с 17 по 21 ноября на станциях в черте столицы значительного роста концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.