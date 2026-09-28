Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

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Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

После участия в Генеральной Ассамблее ООН дипломатическая работа продолжилась в столице Объединенных Арабских Эмиратов — городе Абу-Даби, где на 15-м Конгрессе по предупреждению преступности и уголовному правосудию были достигнуты важные договоренности. В этом авторитетном форуме, в котором приняли участие около 5 тысяч делегатов из разных стран мира, обсуждались самые актуальные вопросы глобальной безопасности, транснациональной преступности, терроризма, наркотрафика, коррупции, экологических правонарушений и защиты детей.

В рамках форума состоялась конструктивная встреча с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Моник Джумой. В качестве главного исторического результата этого саммита все государства-участники единогласно поддержали инициативу проведения следующего конгресса в Узбекистане, и это решение было закреплено в итоговой официальной декларации. Теперь впереди пятилетний период тщательной подготовки, и в 2031 году наша страна будет принимать делегатов со всего мира.

Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

«5 тысяч делегатов, признание ООН и принятие конгресса в 2031 году»: 5 главных пунктов исторического решения

Наиболее важные официальные факты о глобальном конгрессе в Абу-Даби и принятой исторической декларации:

  • Конгресс 2031 года пройдет в Узбекистане: все государства-члены ООН единогласно одобрили проведение следующего конгресса в Узбекистане;

  • Около 5 тысяч международных делегатов: в 15-м форуме в Абу-Даби приняли участие высшие представители судебно-правовой сферы и сферы безопасности со всего мира;

  • Официальный диалог с Моник Джумой: были рассмотрены действующие и перспективные совместные проекты с Управлением ООН по наркотикам и преступности;

  • Официально закреплено в итоговой декларации: инициатива Узбекистана вошла в главный международный документ саммита и приобрела юридическую силу;

  • Солидарность в борьбе с глобальными проблемами: на конференции были определены стратегии борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком и экологическими правонарушениями.

Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

Сравнение параметров 15-го конгресса ООН и саммита в Узбекистане в 2031 году

Классификация показателей конференции в Абу-Даби и ожидаемого приема в Узбекистане:

Важные критерии и показатели

Абу-Даби (15-й конгресс — текущий этап)

Узбекистан (16-й конгресс — 2031 год)

Статус и уровень конференции

Глобальный форум ООН по преступности и уголовному правосудию

Исторический саммит ООН, впервые проводимый в Центральной Азии

Охват участников

Около 5 тысяч представителей из разных стран мира

Глобальные лидеры, международные эксперты и тысячи иностранных делегатов

Достигнутый дипломатический результат

Важные обсуждения и одобрение инициативы Узбекистана

Полноценное проведение конференции на основе итоговой декларации

Основные направления обсуждения

Наркотрафик, коррупция, защита детей, верховенство закона

Судебно-правовые реформы, цифровая безопасность и глобальное сотрудничество

Подготовительный и организационный процесс

Успешно завершен Эмиратами

Предстоящий 5-летний период тщательной и системной подготовки

Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

Международная и политическая экспертиза: Почему это решение выведет глобальные позиции Узбекистана на новый уровень?

Выводы дипломатов, специалистов по международному праву и политологов:

  • «Символ высокого доверия мирового сообщества»: завоевание права на проведение такого конгресса численностью 5 тысяч человек в масштабе ООН — это не просто очередное мероприятие; это огромное признание мировым сообществом политики открытости Узбекистана, прав человека и процессов модернизации судебно-правовой системы;

  • Исторический региональный поворот для Центральной Азии: то, что столь авторитетная конференция впервые в истории ООН организуется на территории Центральной Азии, резко повышает значение региона как центра безопасности и укрепляет геополитическую роль нашей страны;

  • 5 лет подготовки и огромные возможности: до 2031 года в нашей стране получат развитие международный конгрессный туризм, инфраструктура, цифровые технологии и гостиничные сети; визит ведущих юристов и политиков мира в Ташкент станет непревзойденной платформой для приведения национального законодательства в соответствие с самыми передовыми стандартами.

Узбекистан одержал историческую победу: конгресс ООН 2031 года пройдет в нашей стране!

Как вы думаете, какое положительное влияние окажет этот крупный конгресс ООН, который в 2031 году примет около 5 тысяч представителей со всего мира, на авторитет Узбекистана на международной арене и его правоохранительную систему? На какие сферы, по вашему мнению, следует сделать наибольший упор при подготовке к этому глобальному саммиту? Оставляйте свои аналитические выкладки и мнения в комментариях и делитесь анализом этой исторической победы нашей национальной дипломатии со всеми соотечественниками!

15-й конгресс ООНАбу-ДабиСаммит в Узбекистане 2031 годаМоник Джума
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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