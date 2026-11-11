Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, превысило 11,6 миллиона

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Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, превысило 11,6 миллиона

За первые 10 месяцев 2026 года Узбекистан принял 11,62 миллиона иностранных туристов. По данным Национального статистического комитета, этот показатель на 19,4 процента выше результата за январь–октябрь 2025 года. Как сообщает UzDaily.uz, по сравнению с прошлым годом число посетителей увеличилось почти на 1,9 миллиона человек.

Первое место по потоку туристов занимает Кыргызстан. За 10 месяцев из этой страны в Узбекистан прибыло 3 миллиона 180 тысяч 403 гражданина.

Из Казахстана прибыло 2 миллиона 703 тысячи 401 турист. Число приехавших из Таджикистана составило 2 миллиона 553 тысячи 147 человек. Таким образом, первую тройку заняли соседние с Узбекистаном государства.

Количество туристов из России достигло 1 миллиона 104 тысяч 57 человек. Далее следуют Афганистан (432 651 человек) и Китай (430 326 человек). Из Туркменистана прибыло 289 933 гражданина.

Среди других стран число прибывших из Турции составило 169 553 человека, а из Индии — 64 344 человека.

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