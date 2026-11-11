Глава МИД Таджикистана сделал важное заявление на форуме в Москве

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Глава МИД Таджикистана сделал важное заявление на форуме в Москве

В Москве в рамках председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошел авторитетный Международный форум под лозунгом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность». Выступивший на этом глобальном мероприятии от имени Республики Таджикистан министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин призвал международное сообщество предпринять объединяющие шаги для борьбы с новыми и острыми угрозами безопасности.

Важность региональной безопасности и международного сотрудничества

Согласно информации издания «Спутник», глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на форуме, особо подчеркнул, что сегодня укрепление регионального и международного сотрудничества важнее, чем когда-либо. По его словам, развитие конструктивного диалога и совершенствование механизмов безопасности — это единственный путь, способный противостоять современным угрозам.

Мухриддин отметил необходимость координации усилий международного сообщества и принятия согласованных мер против транснациональных рисков.

Основные направления форума

Детали и обсуждаемые вопросы

Место проведения и председательство

Москва, в рамках председательства России в ОДКБ

Лозунг форума

«Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность»

Основная инициативная мысль

Призыв Таджикистана к объединению усилий в борьбе с новыми угрозами безопасности

Обсуждаемые глобальные угрозы

Терроризм, экстремизм, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков

Форматы мероприятия

Пленарные заседания, панельные дискуссии и выставка технологий безопасности

«В нынешнем многополярном мире безопасность каждого государства стала общей ответственностью. Только совместными усилиями можно предотвратить новые глобальные угрозы».

Центр обсуждений форума в Москве

На этом крупном мероприятии в Москве широко обсуждались вопросы не только укрепления международного и регионального сотрудничества, но и развития многостороннего партнерства на евразийском пространстве. В частности, в центре внимания находились механизмы борьбы со следующими транснациональными рисками:

  • Борьба с международным терроризмом и радикализмом.

  • Киберпреступность и обеспечение цифровой безопасности.

  • Принятие жестких мер против незаконного оборота наркотических средств.

Программа форума включала пленарные заседания, актуальные панельные дискуссии и выставку новейших технологий в сфере безопасности, что позволило участникам ознакомиться с современными достижениями в области обороны и безопасности.

Как вы считаете, какие еще совместные практические шаги должны предпринять соседние государства для борьбы с новыми угрозами безопасности в регионе Центральной Азии? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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