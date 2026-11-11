Глава МИД Таджикистана сделал важное заявление на форуме в Москве

В Москве в рамках председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошел авторитетный Международный форум под лозунгом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность». Выступивший на этом глобальном мероприятии от имени Республики Таджикистан министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин призвал международное сообщество предпринять объединяющие шаги для борьбы с новыми и острыми угрозами безопасности.

Важность региональной безопасности и международного сотрудничества

Согласно информации издания «Спутник», глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на форуме, особо подчеркнул, что сегодня укрепление регионального и международного сотрудничества важнее, чем когда-либо. По его словам, развитие конструктивного диалога и совершенствование механизмов безопасности — это единственный путь, способный противостоять современным угрозам.

Мухриддин отметил необходимость координации усилий международного сообщества и принятия согласованных мер против транснациональных рисков.