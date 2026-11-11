Глава МИД Таджикистана сделал важное заявление на форуме в Москве
В Москве в рамках председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошел авторитетный Международный форум под лозунгом «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность». Выступивший на этом глобальном мероприятии от имени Республики Таджикистан министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин призвал международное сообщество предпринять объединяющие шаги для борьбы с новыми и острыми угрозами безопасности.
Важность региональной безопасности и международного сотрудничества
Согласно информации издания «Спутник», глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на форуме, особо подчеркнул, что сегодня укрепление регионального и международного сотрудничества важнее, чем когда-либо. По его словам, развитие конструктивного диалога и совершенствование механизмов безопасности — это единственный путь, способный противостоять современным угрозам.
Мухриддин отметил необходимость координации усилий международного сообщества и принятия согласованных мер против транснациональных рисков.
Основные направления форума
Детали и обсуждаемые вопросы
Место проведения и председательство
Москва, в рамках председательства России в ОДКБ
Лозунг форума
«Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность»
Основная инициативная мысль
Призыв Таджикистана к объединению усилий в борьбе с новыми угрозами безопасности
Обсуждаемые глобальные угрозы
Терроризм, экстремизм, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков
Форматы мероприятия
Пленарные заседания, панельные дискуссии и выставка технологий безопасности
«В нынешнем многополярном мире безопасность каждого государства стала общей ответственностью. Только совместными усилиями можно предотвратить новые глобальные угрозы».
Центр обсуждений форума в Москве
На этом крупном мероприятии в Москве широко обсуждались вопросы не только укрепления международного и регионального сотрудничества, но и развития многостороннего партнерства на евразийском пространстве. В частности, в центре внимания находились механизмы борьбы со следующими транснациональными рисками:
Борьба с международным терроризмом и радикализмом.
Киберпреступность и обеспечение цифровой безопасности.
Принятие жестких мер против незаконного оборота наркотических средств.
Программа форума включала пленарные заседания, актуальные панельные дискуссии и выставку новейших технологий в сфере безопасности, что позволило участникам ознакомиться с современными достижениями в области обороны и безопасности.
Как вы считаете, какие еще совместные практические шаги должны предпринять соседние государства для борьбы с новыми угрозами безопасности в регионе Центральной Азии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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