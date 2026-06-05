В Ташкенте с 1 сентября изменится порядок оплаты проезда в автобусах

Принято постановление правительства «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы городского пассажирского транспорта». Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Согласно постановлению, с 1 сентября 2026 года в автобусах города Ташкента вводится порядок оплаты проезда при входе в автобус. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью валидатора, используя транспортную карту, банковскую карту, смартфон или другие бесконтактные электронные платежные средства (NFC, КР, биометрия и др.). Лица, имеющие право на льготный проезд, подтверждают его, приложив социальную или транспортную карту к валидатору.

Если оплата не произведена или не подтверждена в установленном порядке, пассажир считается едущим без билета.

Кроме того, при импорте новых автобусов, электробусов и троллейбусов, рассчитанных на перевозку 60 и более пассажиров вместе с водителем и соответствующих экологическим требованиям «Евро-5» и выше, до 31 декабря 2027 года будет применяться нулевая ставка утилизационного сбора.

Кроме того, до 1 сентября текущего года запланировано внедрение единой интегрированной системы оплаты для общественного транспорта столицы и пригородных железнодорожных перевозок.