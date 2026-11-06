Срочное предупреждение от «Узгидромета»: в каких районах долины возможны селевые паводки?
Агентство гидрометеорологической службы Узбекистана («Узгидромет») предупредило о возможности возникновения селевых паводков в горных и предгорных районах Ферганской долины в связи с ожидаемыми сильными осадками 6–7 и 9–11 ноября текущего года.
По данным синоптиков, из-за скопления избыточного количества дождевых вод возможны подтопления населенных пунктов и дорог.
Список опасных зон: какие районы под угрозой?
«Узгидромет» обнародовал список конкретных районов и городов с наиболее высоким риском наводнений:
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы, а также город Ханабад;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Ферганский, Бешарыкский районы, а также территория Шахимардана.
Срочные рекомендации для населения и водителей
В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
Вниманию водителей: водителей, передвигающихся по горным и предгорным дорогам, просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость на скользких участках и не останавливаться вблизи селевых русел;
Населению и отдыхающим: гражданам, проживающим в горных районах, а также туристам, приехавшим на отдых, рекомендуется не приближаться к руслам рек и саев, а также держаться подальше от опасных зон;
Предотвращение подтоплений: своевременная очистка арыков и каналов от мусора в населенных пунктах имеет важное значение для предотвращения скопления дождевых вод.
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