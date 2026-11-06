Срочное предупреждение от «Узгидромета»: в каких районах долины возможны селевые паводки?

Агентство гидрометеорологической службы Узбекистана («Узгидромет») предупредило о возможности возникновения селевых паводков в горных и предгорных районах Ферганской долины в связи с ожидаемыми сильными осадками 6–7 и 9–11 ноября текущего года.

По данным синоптиков, из-за скопления избыточного количества дождевых вод возможны подтопления населенных пунктов и дорог.

Список опасных зон: какие районы под угрозой?

«Узгидромет» обнародовал список конкретных районов и городов с наиболее высоким риском наводнений:

Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы, а также город Ханабад;

Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

Ферганская область: Сохский, Ферганский, Бешарыкский районы, а также территория Шахимардана.

Срочные рекомендации для населения и водителей

В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности: