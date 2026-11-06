Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

В связи с ожидаемыми дождями 6–7 и 9–11 ноября текущего года в ряде предгорных и горных районов Узбекистана существует вероятность схода селей и возникновения паводков. Об этом Узгидромет выпустил специальное предупреждение.

Сообщается, что в список районов и городов 9 областей, где в результате осадков возможны селе-паводковые явления, включен ряд территорий.

В частности:

Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах;

Сурхандарьинская область: в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабадском районах;

Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кушрабадском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском и Иштыханском районах;

Навоийская область: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Канимехском и Карманинском районах;

Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском и Янгиабадском районах;

Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском и Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык;

Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском и Янгикурганском районах;

Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском и Бешарыкском районах;

Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском и Мархаматском районах, а также в городе Ханабад возможны селевые паводки.

В связи с этим жителей предгорных и горных районов, граждан, отдыхающих в этих местах, а также водителей, передвигающихся по горным дорогам, просят принять меры предосторожности.

Также существует вероятность скопления дождевых вод в отдельных частях республики. Это может привести к подтоплению низменных участков и населенных пунктов.

Граждан просят учитывать погодные условия, быть осторожными в потенциально опасных районах и соблюдать необходимые меры безопасности.