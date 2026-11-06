Узгидромет выпустил экстренное предупреждение

·62·Узбекистан
Узгидромет выпустил экстренное предупреждение
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  • Узгидромет предупредил о возможности возникновения селей и паводков в предгорных и горных районах 9 областей республики из-за ожидаемых дождей 6–7 и 9–11 ноября.
  • В список опасных территорий включены ряд районов и городов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Ташкентской областей.
  • В список также включены районы и города Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

В связи с ожидаемыми дождями 6–7 и 9–11 ноября текущего года в ряде предгорных и горных районов Узбекистана существует вероятность схода селей и возникновения паводков. Об этом Узгидромет выпустил специальное предупреждение.

Сообщается, что в список районов и городов 9 областей, где в результате осадков возможны селе-паводковые явления, включен ряд территорий.

В частности:

  • Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском и Гузарском районах;

  • Сурхандарьинская область: в Сариасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском и Музрабадском районах;

  • Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кушрабадском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском и Иштыханском районах;

  • Навоийская область: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Канимехском и Карманинском районах;

  • Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском и Янгиабадском районах;

  • Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском и Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык;

  • Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском и Янгикурганском районах;

  • Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском и Бешарыкском районах;

  • Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском и Мархаматском районах, а также в городе Ханабад возможны селевые паводки.

В связи с этим жителей предгорных и горных районов, граждан, отдыхающих в этих местах, а также водителей, передвигающихся по горным дорогам, просят принять меры предосторожности.

Также существует вероятность скопления дождевых вод в отдельных частях республики. Это может привести к подтоплению низменных участков и населенных пунктов.

Граждан просят учитывать погодные условия, быть осторожными в потенциально опасных районах и соблюдать необходимые меры безопасности.

Узгидрометугроза селяпрогноз погоды
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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