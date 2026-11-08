Президентская олимпиада завершилась: Ташкент — абсолютный победитель, Самарканд и Хорезм в тройке лидеров
Престижное соревнование по олимпийским и паралимпийским видам спорта, организованное в нашей стране, Президентская олимпиада подошла к концу. После бескомпромиссных состязаний с участием спортсменов из всех 14 регионов республики был официально объявлен итоговый медальный зачет.
В общекомандном зачете представители столицы завоевали наибольшее количество золотых медалей и заняли 1-е место, а спортсмены из Самаркандской и Хорезмской областей поднялись на пьедестал почета в тройке лучших.
Конкуренция в тройке лидеров
Город Ташкент — абсолютный лидер: Столичные спортсмены в общей сложности 78 медалей (33 золотые, 22 серебряные и 23 бронзовые) и заняли первое место в таблице;
Самаркандская область — 2-е место: Самаркандцы с разницей всего в одну общую медаль (всего 77 медалей: 25 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая) стали вице-чемпионами;
Хорезмская область — 3-е место: Атлеты из Хорезма с 24 золотыми, 18 серебряными и 27 бронзовыми медалями (всего 69 медалей) заняли бронзовую ступень пьедестала;
Пятерка лидеров: Ташкентская область (20 золотых, всего 70) заняла 4-е место, а Кашкадарьинская область (18 золотых, всего 70) — 5-ю позицию.
Полная медальная таблица всех 14 регионов
Место
Регионы
Золото ()
Серебро ()
Бронза ()
Всего
1
Город Ташкент
33
22
23
78
2
Самаркандская область
25
21
31
77
3
Хорезмская область
24
18
27
69
4
Ташкентская область
20
21
29
70
5
Кашкадарьинская область
18
23
29
70
6
Республика Каракалпакстан
16
24
26
66
7
Андижанская область
16
17
26
59
8
Бухарская область
15
15
20
50
9
Джизакская область
15
9
20
44
10
Ферганская область
10
14
30
54
11
Наманганская область
8
14
20
42
12
Сурхандарьинская область
8
6
15
29
13
Сырдарьинская область
7
5
12
24
14
Навоийская область
6
12
23
41
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