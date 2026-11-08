Президентская олимпиада завершилась: Ташкент — абсолютный победитель, Самарканд и Хорезм в тройке лидеров

·72·Спорт
Президентская олимпиада завершилась: Ташкент — абсолютный победитель, Самарканд и Хорезм в тройке лидеров

Престижное соревнование по олимпийским и паралимпийским видам спорта, организованное в нашей стране, Президентская олимпиада подошла к концу. После бескомпромиссных состязаний с участием спортсменов из всех 14 регионов республики был официально объявлен итоговый медальный зачет.

В общекомандном зачете представители столицы завоевали наибольшее количество золотых медалей и заняли 1-е место, а спортсмены из Самаркандской и Хорезмской областей поднялись на пьедестал почета в тройке лучших.

Конкуренция в тройке лидеров

  • Город Ташкент — абсолютный лидер: Столичные спортсмены в общей сложности 78 медалей (33 золотые, 22 серебряные и 23 бронзовые) и заняли первое место в таблице;

  • Самаркандская область — 2-е место: Самаркандцы с разницей всего в одну общую медаль (всего 77 медалей: 25 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая) стали вице-чемпионами;

  • Хорезмская область — 3-е место: Атлеты из Хорезма с 24 золотыми, 18 серебряными и 27 бронзовыми медалями (всего 69 медалей) заняли бронзовую ступень пьедестала;

  • Пятерка лидеров: Ташкентская область (20 золотых, всего 70) заняла 4-е место, а Кашкадарьинская область (18 золотых, всего 70) — 5-ю позицию.

Полная медальная таблица всех 14 регионов

Место

Регионы

Золото ()

Серебро ()

Бронза ()

Всего

1

Город Ташкент

33

22

23

78

2

Самаркандская область

25

21

31

77

3

Хорезмская область

24

18

27

69

4

Ташкентская область

20

21

29

70

5

Кашкадарьинская область

18

23

29

70

6

Республика Каракалпакстан

16

24

26

66

7

Андижанская область

16

17

26

59

8

Бухарская область

15

15

20

50

9

Джизакская область

15

9

20

44

10

Ферганская область

10

14

30

54

11

Наманганская область

8

14

20

42

12

Сурхандарьинская область

8

6

15

29

13

Сырдарьинская область

7

5

12

24

14

Навоийская область

6

12

23

41

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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