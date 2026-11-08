Президентская олимпиада завершилась: Ташкент — абсолютный победитель, Самарканд и Хорезм в тройке лидеров

Престижное соревнование по олимпийским и паралимпийским видам спорта, организованное в нашей стране, Президентская олимпиада подошла к концу. После бескомпромиссных состязаний с участием спортсменов из всех 14 регионов республики был официально объявлен итоговый медальный зачет.

В общекомандном зачете представители столицы завоевали наибольшее количество золотых медалей и заняли 1-е место, а спортсмены из Самаркандской и Хорезмской областей поднялись на пьедестал почета в тройке лучших.

Конкуренция в тройке лидеров

Город Ташкент — абсолютный лидер: Столичные спортсмены в общей сложности 78 медалей (33 золотые, 22 серебряные и 23 бронзовые) и заняли первое место в таблице;

Самаркандская область — 2-е место: Самаркандцы с разницей всего в одну общую медаль (всего 77 медалей : 25 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая) стали вице-чемпионами;

Хорезмская область — 3-е место: Атлеты из Хорезма с 24 золотыми, 18 серебряными и 27 бронзовыми медалями (всего 69 медалей ) заняли бронзовую ступень пьедестала;

Пятерка лидеров: Ташкентская область (20 золотых, всего 70) заняла 4-е место, а Кашкадарьинская область (18 золотых, всего 70) — 5-ю позицию.

Полная медальная таблица всех 14 регионов