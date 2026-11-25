Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении в страну очередной части активов, незаконно присвоенных Гульнарой Каримовой. Согласно сделке, Узбекистану будет возвращено 252,5 миллиона долларов.

Возвращенные средства будут управляться через фонд «Ishonch – 2030» (Uzbekistan Vision 2030 Fund). В программах, реализуемых за счет этих средств, примут участие Организация Объединенных Наций и Всемирный банк. Для распределения средств определены два основных направления. Однако в предоставленной информации не уточняется, в чем именно заключаются эти направления.

Подобные соглашения между Узбекистаном и Швейцарией заключались и ранее. В августе 2022 года стороны подписали первоначальное соглашение о возврате активов на сумму около 131 миллиона долларов.

В феврале 2025 года было достигнуто еще одно соглашение, предусматривающее возврат Узбекистану около 182 миллионов долларов. Новая сделка является очередным этапом этого процесса.