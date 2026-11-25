В торгово-развлекательном центре Tashkent City Mall в Ташкенте в приподнятом настроении прошла церемония зажжения новогодней елки. Праздничный вечер стал еще более атмосферным благодаря волшебным мелодиям балета «Щелкунчик», музыкальным выступлениям и ярким представлениям.

Кроме того, на фасадах зданий на территории Tashkent City было организовано красочное световое шоу, синхронизированное с известными балетными композициями. Яркие проекции придали окружающему пространству особую красоту, дополнив праздничную картину.

Новогодние украшения, сияющие огни и звуки волшебной музыки создали в центре столицы неповторимую праздничную атмосферу. Территория Tashkent City словно превратилась в сказочный мир, подарив посетителям отличное настроение.