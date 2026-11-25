В Мексике в социальных сетях распространилось видео с участием депутата Йолотцин Домингес Серны и губернатора штата Герреро Эвелин Сальгадо Пинеды. На кадрах видно, как во время объятий депутата с губернатором на одежду последней попадает какое-то порошкообразное вещество. Об этом сообщает «Уно ТВ».

На видео можно заметить, как две женщины-политика приветствуют друг друга и обнимаются. В этот момент Домингес совершает движение одной из рук рядом с одеждой губернатора, после чего на наряд падает белесое порошкообразное вещество. Этот эпизод вызвал множество вопросов и споров среди пользователей сети.

Как пишут мексиканские издания, инцидент произошел 15 сентября 2026 года в городе Чильпансинго, штат Герреро, во время мероприятия, посвященного Дню независимости Мексики. Видео же начало широко распространяться спустя более двух месяцев, 24 ноября.

Депутат Йолотцин Домингес прокомментировала ситуацию, категорически отвергнув выдвинутые против нее обвинения. Она подчеркнула, что относится к губернатору Эвелин Сальгадо с уважением, и намекнула, что распространившееся видео могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

На данный момент не установлено, что именно представляет собой вещество, попавшее на видео, и с какой целью депутат совершила это движение рукой. Также в открытых источниках нет доказательств того, что запись была создана или изменена с помощью искусственного интеллекта.