Американская певица Оливия Родриго удивила зрителей необычным сценическим образом во время концертного тура «Unraveled Tour». В её выступлении музыка и мода гармонично переплелись, а трансформация наряда превратилась в настоящий перформанс.

Когда певица исполняла песню «The Cure», на сцене начался искусственный дождь. В этот момент она была в белоснежном платье. Однако под воздействием капель воды наряд начал постепенно растворяться, распадаясь, словно мокрая бумага. По мере того как слои белого платья исчезали, под ним открывался яркий красный корсет.

Этот необычный сценический костюм был специально разработан известным дизайнером Хусейном Чалаяном. Растворение одежды под воздействием воды служит отражением идеи «распада», заложенной в названии концертного тура и смысле песни.

Таким образом, Оливия Родриго превратила обычное исполнение песни в уникальное сценическое шоу. Свет, искусственный дождь, музыка и дизайн костюма дополнили друг друга, подарив зрителям незабываемые впечатления. Этот перформанс также вызвал большой интерес в социальных сетях.