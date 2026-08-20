Предприниматели получили право обсуждать законопроекты

В Узбекистане расширяется участие предпринимателей в законотворческом процессе. Согласно новым правилам, нормативно-правовые акты, устанавливающие для бизнеса новые обязательства, запреты или ответственность, теперь должны обсуждаться с участием предпринимателей и их объединений.

Эти изменения позволяют обсуждать правила для бизнеса не только после их принятия, но и на этапе подготовки проекта документа.

Как будет работать новое правило для бизнеса?

В закон добавлена новая статья 18² усиливающая влияние бизнеса на законотворческий процесс.

Согласно ей, документы, возлагающие на предпринимателей новые требования или обязательства, должны обсуждаться непосредственно с представителями бизнеса.

То есть предприниматели смогут:

высказывать предложения и возражения по поводу

новых обязательств;

запретов;

мер ответственности;

и других требований, влияющих на предпринимательскую деятельность, до принятия проекта документа.

Без оценки регулирующего воздействия документ не примут

Новый порядок также устанавливает важное требование. По проектам, влияющим на бизнес, должна проводиться оценка регулирующего воздействия .

При отсутствии соответствующего заключения принятие документа не допускается.

Этот механизм позволяет заранее оценить экономическое и административное воздействие новых правил на предпринимателей.

Проекты будут выноситься на открытое обсуждение

Также повышается публичность законопроектов.

Проекты нормативно-правовых актов должны размещаться на специальном портале обсуждений. Это требование действует наряду с публикацией на официальном веб-сайте государства.

Таким образом, предприниматели смогут заранее ознакомиться с документами и высказать свое мнение.

Роль Общественного совета будет усилена

Еще одно важное нововведение — до проведения правовой экспертизы проекты будут обсуждаться в Общественном совете по поддержке предпринимательства при Президенте.

Это направлено на дальнейшее усиление участия представителей, выражающих интересы бизнеса, в законотворческом процессе.

Для предпринимателей также предусмотрены гарантии в сфере энергоснабжения

Изменения не ограничиваются обсуждением законопроектов. В рамках статьи 231 также гарантируются права предпринимателей на подключение к источникам энергии и их использование.

Энергетические предприятия обязаны обеспечивать:

безопасное;

надежное;

бесперебойное

энергоснабжение.

Прекращение энергоснабжения допускается только в таких случаях, как необходимость защиты общественных интересов, аварийные ситуации или техническое обслуживание.

Что означают основные изменения?

Направление Новый порядок Обсуждение с бизнесом Новые обязательства и запреты будут обсуждаться с предпринимателями Оценка воздействия Заключение об оценке регулирующего воздействия становится обязательным Публичность Проекты будут размещаться на специальном портале обсуждений Общественный контроль Проекты будут обсуждаться в Общественном совете Энергоснабжение Гарантируются права предпринимателей на подключение и использование энергии

Что изменится в бизнес-среде?

Главная цель новых правил — сделать процесс принятия решений, влияющих на предпринимателей, более открытым.

Теперь предусматривается, что до введения важных для бизнеса требований их воздействие будет оцениваться, а сами требования — обсуждаться с предпринимателями и открыто представляться общественности.

Ожидается, что это сделает предпринимательскую среду уже на этапе законотворчества более прозрачной и предсказуемой .

Как вы считаете, насколько важно привлекать предпринимателей к обсуждению законопроектов? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь сообщением с предпринимателями в Telegram и социальных сетях.