После 40 лет необязательно часами ходить в спортзал: специалист назвал альтернативный способ

Американский фитнес-тренер утверждает, что людям старше 40 лет вовсе не обязательно тратить много времени на спортзал, чтобы сохранить мышцы крепкими, а также повысить силу и подвижность. По его мнению, для этого достаточно ежедневно уделять 10 минут силовым упражнениям, направленным на определенные группы мышц. Об этом сообщает издание Fox News.

Как пишет Fox News, 63-летний Дайкелер руководит фитнес-брендом BODi уже 28 лет. Он рекомендует прорабатывать группы мышц по дням недели по очереди. Например, в один день можно тренировать грудные мышцы, в следующий — верхнюю часть тела, а в другой — мышцы ног и ягодиц.

«Уделяя всего по 10 минут в день, можно наращивать мышцы и поддерживать их в тонусе», — говорит специалист.

При этом он рекомендует сочетать силовые упражнения с кардиотренировками, улучшающими работу сердечно-сосудистой системы, а также с упражнениями на гибкость.

Дайкелер подчеркивает, что с возрастом главная цель тренировок должна заключаться не только в улучшении внешнего вида, но и в сохранении физической силы, свободы движений и способности жить самостоятельно, без посторонней помощи, в повседневной жизни.

А тем, кто хочет значительно снизить вес, специалист советует увеличить продолжительность ежедневной физической активности до 20–30 минут.