В турецкой провинции Ризе вода в реке Дегирмендере, протекающей через центр города и впадающей в Черное море, внезапно окрасилась в красный цвет. Необычное явление привлекло внимание местных жителей, и соответствующие службы незамедлительно начали проверку.

После распространения сообщений об изменении цвета воды и возможном экологическом загрязнении на место прибыли сотрудники муниципалитета Ризе, а также представители областного управления по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата.

Проверочные работы проводились в том числе с использованием дронов. Специалисты провели наблюдение вдоль русла реки и к 16:00 выявили предприятие, которое неконтролируемо сбрасывало в воду отходы или другие вещества. По сообщениям местных СМИ, им оказалась частная чайная фабрика.

В связи с выявленным нарушением к предприятию была применена мера административного взыскания на основании Закона Турции об охране окружающей среды. Также были взяты пробы воды для определения её состава и степени загрязнения, которые были направлены на лабораторный анализ.

Согласно данным администрации губернатора Ризе, после изучения результатов анализа в соответствии с законодательством могут быть приняты дополнительные меры.

На данный момент точный состав веществ, вызвавших окрашивание воды в красный цвет, и размер ущерба, нанесенного окружающей среде, неизвестны.