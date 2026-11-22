Недавно в социальных сетях широко распространились изображения рыбы, очень похожей на президента США Дональда Трампа, что привлекло внимание пользователей. Речь идет о рыбе под названием Лонгхорн Ковфиш (Лакториа корнута), отличающейся своим необычным внешним видом.

Эта рыба обладает уникальной внешностью благодаря своему желтому цвету, выступающему вперед рту и роговидным отросткам на голове. Именно эти черты заставили интернет-пользователей в шутку прозвать ее «рыбой-Трампом».

Фотографии и видео с рыбой быстро распространяются, особенно на платформах TikTok и Instagram. Пользователи сравнивают ее облик с Дональдом Трампом и оставляют различные шутливые комментарии.

«Действительно, очень похожа на него», «Даже выражение лица такое же», «Как будто сама природа подготовила шутку для интернета», — пишут они.

Таким образом, морское существо с необычной внешностью стало очередной темой для обсуждения в интернете.