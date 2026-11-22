Сообщается, что трое нигерийцев, пытавшихся улететь в Дубай, были задержаны в женском обличье
В социальных сетях распространились сообщения о том, что трое мужчин из Нигерии попытались сесть на самолет до Дубая, переодевшись в арабских женщин.
Согласно сообщениям, чтобы скрыть свою личность, они использовали свободную одежду, головные уборы и вуали, закрывающие лицо. Однако их попытка маскировки была раскрыта перед посадкой на рейс.
Фотографии, связанные с инцидентом, также широко разошлись в интернете. На одном из снимков запечатлены три человека с закрытыми лицами и головами, а на другом — их лица в открытом виде. Пользователи делятся этими изображениями в формате «до и после».
В то же время существуют некоторые неясности относительно деталей происшествия. В частности, из-за того, что последняя часть распространившегося поста видна не полностью, невозможно определить содержание исправлений или комментариев, связанных с фотографиями.
На данный момент достоверно подтвержденной информации о том, когда и в каком аэропорту произошел инцидент, а также с какой целью мужчины пошли на такой шаг, не приводится.
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