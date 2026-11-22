В преддверии турнира «Salesforce FIDE World Championship 2026», который пройдет в швейцарской Женеве, распространился интересный снимок, привлекший внимание любителей шахмат. На нем запечатлено, как узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров осматривает игровой зал, где пройдут предстоящие поединки, а Бибисара Асаубаева запечатлевает этот момент на свой телефон.

Простая, но примечательная ситуация на фото вызвала интерес среди пользователей социальных сетей. Этот момент, когда Синдаров осматривает зал перед будущим соревнованием, стал отражением процесса подготовки к важной встрече в шахматном мире.

Ожидается, что в рамках «Salesforce FIDE World Championship 2026» встретятся представитель Индии Гукеш Д. и защищающий честь Узбекистана Жавохир Синдаров.

Турнир пройдет с 24 ноября по 12 декабря 2026 года в швейцарском городе Женева. Шахматные болельщики с большим интересом ожидают эту встречу.