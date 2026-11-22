Министр здравоохранения Кыргызстана лично прооперировал своего коллегу, установив ему стент в сердце. По словам министра, своевременно проведенная медицинская процедура помогла предотвратить развитие инфаркта у пациента.

Личность пациента не разглашается в целях соблюдения врачебной тайны. Подробности операции также не уточняются.

Стоит отметить, что министр обладает большим практическим опытом в медицине. До назначения на эту должность он много лет работал кардиологом. За время своей деятельности он лечил пациентов в клиниках Турции, Казахстана и Кыргызстана.

Установка стента — это процедура, при которой внутрь суженного или склонного к закупорке кровеносного сосуда помещается специальная металлическая сетка для поддержания его в открытом состоянии. Установка стента в коронарные артерии позволяет улучшить кровоток к сердечной мышце. В ряде случаев такая операция применяется для снижения риска инфаркта или устранения его последствий.

Тот факт, что министр лично прооперировал коллегу, привлек внимание как событие, в очередной раз продемонстрировавшее его профессиональный врачебный опыт.