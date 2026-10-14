Случаи гриппа и ОРВИ резко возрастают — о чем предупреждают врачи?

·45·Здоровье
Случаи гриппа и ОРВИ резко возрастают — о чем предупреждают врачи?

В Узбекистане с началом осеннего сезона заметно активизировалось распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). За последнюю неделю наблюдается резкий рост заболеваемости среди населения, в особенности среди офисных сотрудников, работающих в закрытых помещениях, и пользователей общественного транспорта.

Инфекция быстро распространяется цепным путем — особенно на рабочих местах между коллегами, знакомыми и членами семей, укладывая в постель многих граждан.

Текущая ситуация: Симптомы и факторы распространения

Основные аспекты эпидемиологической ситуации по всей стране:

  • Резкий рост за последние 7 дней: За последнюю неделю число обращений с респираторными заболеваниями резко возросло;

  • Высокая заразность в закрытых коллективах: Из-за закрытых условий с недостаточным воздухообменом в офисах и организациях быстрая передача вируса от человека к человеку стала обычным явлением;

  • Волна различных инфекций: Как отмечают специалисты, в настоящее время циркулирует не один, а сразу несколько видов сезонных респираторных вирусов и различных инфекций, что вызывает более тяжелое течение болезни у граждан с низким иммунитетом.

Рекомендации врачей: Как разорвать цепочку заражения?

Медицинские специалисты призывают население усилить меры предосторожности и не относиться к своему здоровью халатно:

  • Воздержание от посещения людных мест: Лицам, у которых появились такие симптомы, как насморк, боль в горле, кашель или повышение температуры тела, необходимо воздержаться от посещения людных мест, чтобы не заразить других;

  • Воздержание от выхода на работу и лечение на дому: Офисным сотрудникам рекомендуется с первых же дней появления симптомов не выходить на работу и находиться в изоляции дома;

  • Личная гигиена и маски: Ношение медицинских масок в общественном транспорте, частое мытье рук с мылом и регулярное проветривание помещений в несколько раз снижают риск заражения вирусом.

Специалисты также напоминают о недопустимости самостоятельного приема антибиотиков и о необходимости при усилении симптомов болезни незамедлительно обращаться к семейному врачу.

Узбекистангриппострые респираторные вирусные инфекциизакрытые помещения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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