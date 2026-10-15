Куда исчеrates чувство радости? Ученые выявили неожиданное влияние COVID-19 на мозг

Медицинские ученые по всему миру продолжают изучать скрытые и долгосрочные последствия, которые коронавирусная инфекция оказывает на человеческий организм. Последние научные исследования показали, что COVID-19 может нанести прямой удар не только по дыхательным путям, но и по психическому состоянию человека, его способности радоваться жизни и ощущать счастье.

По словам специалистов, за наблюдаемыми у многих переболевших людей апатией, постоянной усталостью и снижением чувства радости стоят серьезные физиологические изменения, происходящие в головном мозге.

По каким центрам мозга бьет вирус?

Согласно научным выводам, инфекция оказывает негативное влияние на центры, управляющие поведением и настроением человека:

Центр мотивации и счастья: Коронавирус подавляет активность важных областей мозга, отвечающих за мотивацию, счастье, удовлетворение, а также за сохранение памяти;

Зависимость от тяжести заболевания: Чем тяжелее протекала инфекция в организме, тем глубже и опаснее оказываются ее негативные последствия для нервной системы и эмоционального состояния.

Дефицит дофамина: почему исчезает радость?

В ходе исследования ученые раскрыли главную причину психологических изменений после коронавируса:

Снижение плотности нервных волокон: У пациентов, перенесших заболевание, зафиксировано значительное уменьшение плотности нервных окончаний, связанных с выработкой дофамина — гормона удовольствия и стимула;

«Угасание» эмоций: В результате повреждения дофаминовых рецепторов и нервных окончаний человек перестает получать прежнее удовольствие от простых вещей, которые раньше радовали его — любимых занятий, общения или достижений (в медицине это состояние называется ангедонией).

Насколько обратимы эти последствия?

Врачи и нейробиологи пока не могут полностью оценить, в какой степени этот процесс обратим: