Куда исчеrates чувство радости? Ученые выявили неожиданное влияние COVID-19 на мозг

·68·Здоровье
Куда исчеrates чувство радости? Ученые выявили неожиданное влияние COVID-19 на мозг

Медицинские ученые по всему миру продолжают изучать скрытые и долгосрочные последствия, которые коронавирусная инфекция оказывает на человеческий организм. Последние научные исследования показали, что COVID-19 может нанести прямой удар не только по дыхательным путям, но и по психическому состоянию человека, его способности радоваться жизни и ощущать счастье.

По словам специалистов, за наблюдаемыми у многих переболевших людей апатией, постоянной усталостью и снижением чувства радости стоят серьезные физиологические изменения, происходящие в головном мозге.

По каким центрам мозга бьет вирус?

Согласно научным выводам, инфекция оказывает негативное влияние на центры, управляющие поведением и настроением человека:

  • Центр мотивации и счастья: Коронавирус подавляет активность важных областей мозга, отвечающих за мотивацию, счастье, удовлетворение, а также за сохранение памяти;

  • Зависимость от тяжести заболевания: Чем тяжелее протекала инфекция в организме, тем глубже и опаснее оказываются ее негативные последствия для нервной системы и эмоционального состояния.

Дефицит дофамина: почему исчезает радость?

В ходе исследования ученые раскрыли главную причину психологических изменений после коронавируса:

  • Снижение плотности нервных волокон: У пациентов, перенесших заболевание, зафиксировано значительное уменьшение плотности нервных окончаний, связанных с выработкой дофамина — гормона удовольствия и стимула;

  • «Угасание» эмоций: В результате повреждения дофаминовых рецепторов и нервных окончаний человек перестает получать прежнее удовольствие от простых вещей, которые раньше радовали его — любимых занятий, общения или достижений (в медицине это состояние называется ангедонией).

Насколько обратимы эти последствия?

Врачи и нейробиологи пока не могут полностью оценить, в какой степени этот процесс обратим:

  • Необходимость дополнительных исследований: Возможность полного возвращения тканей мозга и нервных окончаний в исходное состояние после болезни, сроки восстановления и необходимые для этого медицинские процедуры требуют дополнительных глубоких клинических исследований;

  • Рекомендация специалиста: Если после перенесенного COVID-19 долгое время наблюдаются глубокая апатия, ухудшение памяти и нехватка мотивации, не стоит воспринимать это просто как лень или сезонную усталость — рекомендуется пройти осмотр у невролога или терапевта.

COVID-19психологические изменения после коронавирусадофаминневрологические осложнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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