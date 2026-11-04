Трагедия на Нью-Йоркском марафоне: девушка скончалась за три километра до финиша

·109·Спорт
Трагедия на Нью-Йоркском марафоне: девушка скончалась за три километра до финиша

Нью

Молодая женщина улыбается и показывает свой номер в конце марафона.

-Йоркский марафон в США завершился трагическим инцидентом. 24-летняя Рейчел Апа скончалась во время соревнований, не добежав до финиша всего три километра.

Как стало известно, Рейчел регулярно занималась спортом и несколько месяцев тщательно готовилась к своему первому марафону. Она ставила перед собой цель успешно завершить эту дистанцию.

Однако на 39-м километре марафона, в районе Центрального парка, бегущая девушка внезапно потеряла сознание. Несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, спасти жизнь Рейчел не удалось.

Самое печальное, что незадолго до трагедии она написала отцу сообщение о том, что плохо себя чувствует и испытывает боль. После этого от девушки больше не было вестей.

Отец, отслеживавший местоположение дочери через специальное приложение, заметил, что её движение прекратилось. Таким образом, первый марафон, который должен был стать радостным событием для семьи, завершился тяжелой утратой.

Смерть Рейчел вновь привлекла внимание к вопросам здоровья участников спортивных соревнований и медицинской безопасности.

Нью-Йоркский марафонРейчел АпаСША
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Автогол Каземиро: «Интер Майами» потерпел поражение в Нью-ЙоркеАвтогол Каземиро: «Интер Майами» потерпел поражение в Нью-Йорке25 октября 08:47«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Йорк Сити»«Интер Майами» уверенно обыграл «Нью-Йорк Сити»15 октября 09:14Павел рекорд человечества: Робот преодолел 100 метров за 9,32 секунды и обогнал Усейна БолтаПавел рекорд человечества: Робот преодолел 100 метров за 9,32 секунды и обогнал Усейна Болта26 августа 21:24Золотая медаль спортсменки из Центральной Азии аннулирована из-за обувиЗолотая медаль спортсменки из Центральной Азии аннулирована из-за обуви30 сентября 09:03Дональд Трамп освистан на финале НБА (видео)Дональд Трамп освистан на финале НБА (видео)9 июня 21:53Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к осуществлениюБой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к осуществлению7 сентября 13:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»