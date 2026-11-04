Трагедия на Нью-Йоркском марафоне: девушка скончалась за три километра до финиша

Нью

-Йоркский марафон в США завершился трагическим инцидентом. 24-летняя Рейчел Апа скончалась во время соревнований, не добежав до финиша всего три километра.

Как стало известно, Рейчел регулярно занималась спортом и несколько месяцев тщательно готовилась к своему первому марафону. Она ставила перед собой цель успешно завершить эту дистанцию.

Однако на 39-м километре марафона, в районе Центрального парка, бегущая девушка внезапно потеряла сознание. Несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, спасти жизнь Рейчел не удалось.

Самое печальное, что незадолго до трагедии она написала отцу сообщение о том, что плохо себя чувствует и испытывает боль. После этого от девушки больше не было вестей.

Отец, отслеживавший местоположение дочери через специальное приложение, заметил, что её движение прекратилось. Таким образом, первый марафон, который должен был стать радостным событием для семьи, завершился тяжелой утратой.

Смерть Рейчел вновь привлекла внимание к вопросам здоровья участников спортивных соревнований и медицинской безопасности.