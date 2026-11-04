Шавкат Мирзиёев поставил жесткое требование по повышению доходов населения

В Узбекистане кардинально меняется система отчетности по повышению благосостояния населения и сокращению бедности. Президент Шавкат Мирзиёев в Бухарской области твердо подчеркнул ответственным лицам сферы, что основным критерием должны быть не высокие цифры на бумаге, а реальный доход в карманах граждан: «Отныне отчеты о том, что “бедных семей не осталось”, приниматься не будут».

Глава государства поставил перед профильными ведомствами конкретные задачи по обучению современным профессиям наших соотечественников, остающихся дешевой рабочей силой за рубежом, и их трудоустройству на высокооплачиваемые рабочие места.

Реальная картина в регионе: что показывают цифры?

Анализ, проведенный в разрезе регионов, показал наличие ряда серьезных проблем, требующих решения в сфере занятости и уровня доходов населения:

Занятость вернувшихся из-за рубежа: 24 тысячи граждан , вернувшихся из-за границы, до сих пор не обеспечены работой, приносящей постоянный доход;

Масштабы безработицы: число безработных граждан по области составляет почти 40 тысяч человек ;

Слои с низким доходом: доходы еще 270 тысяч жителей остаются ниже среднего показателя.

Новая стратегия в разрезе районов: доходы 270 тысяч граждан будут повышены

В соответствии с поручением Президента, теперь к проблеме будут подходить не обобщенно, а индивидуально — в разрезе каждой семьи и махалли: