Шавкат Мирзиёев поставил жесткое требование по повышению доходов населения
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- Президент Шавкат Мирзиёев в Бухарской области подчеркнул, что основным критерием повышения благосостояния населения должен быть реальный доход граждан, а не отчеты на бумаге.
- В регионе выявлено, что доходы 270 тысяч жителей остаются ниже среднего показателя.
- Также было установлено, что в области насчитывается почти 40 тысяч безработных граждан, а 24 тысячи человек, вернувшихся из-за границы, до сих пор не обеспечены постоянной работой.
В Узбекистане кардинально меняется система отчетности по повышению благосостояния населения и сокращению бедности. Президент Шавкат Мирзиёев в Бухарской области твердо подчеркнул ответственным лицам сферы, что основным критерием должны быть не высокие цифры на бумаге, а реальный доход в карманах граждан: «Отныне отчеты о том, что “бедных семей не осталось”, приниматься не будут».
Глава государства поставил перед профильными ведомствами конкретные задачи по обучению современным профессиям наших соотечественников, остающихся дешевой рабочей силой за рубежом, и их трудоустройству на высокооплачиваемые рабочие места.
Реальная картина в регионе: что показывают цифры?
Анализ, проведенный в разрезе регионов, показал наличие ряда серьезных проблем, требующих решения в сфере занятости и уровня доходов населения:
Занятость вернувшихся из-за рубежа: 24 тысячи граждан, вернувшихся из-за границы, до сих пор не обеспечены работой, приносящей постоянный доход;
Масштабы безработицы: число безработных граждан по области составляет почти 40 тысяч человек;
Слои с низким доходом: доходы еще 270 тысяч жителей остаются ниже среднего показателя.
Новая стратегия в разрезе районов: доходы 270 тысяч граждан будут повышены
В соответствии с поручением Президента, теперь к проблеме будут подходить не обобщенно, а индивидуально — в разрезе каждой семьи и махалли:
Вывод доходов на средний уровень: в разрезе районов будут разработаны четкие адресные планы по поэтапному доведению доходов 270 тысяч жителей с низким уровнем достатка до среднего и выше;
Профессиональная подготовка и гарантия высокой зарплаты: будут запущены механизмы обучения граждан, работающих за рубежом за низкую плату, новым профессиям, востребованным на рынке, и их направления в высокодоходные сферы;
Искоренение приписок: деятельность руководителей регионов будет оцениваться не по представленным данным о сокращении бедности, а по реальному качеству жизни граждан и практическому росту их доходов.
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