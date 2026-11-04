Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза

В Узбекистане дан старт важному стратегическому проекту, направленному на обеспечение топливно-энергетической безопасности и гарантированное снабжение населения качественным бензином. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Бухарский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ), расположенный в Караулбазарском районе, и ознакомился с проектом коренной модернизации предприятия.

Эта масштабная инициатива общей стоимостью 328 миллионов долларов направлена на расширение объемов переработки сырья в два раза и увеличение производства высокооктанового топлива, полностью соответствующего международным экологическим стандартам «Евро-5».

БНПЗ сегодня: более 3 200 рабочих мест и 12 триллионов продукции

Текущие экономические показатели завода, являющегося крупнейшим флагманом по производству топлива в стране, демонстрируют весомые результаты:

Рабочие места и масштаб производства: На предприятии трудятся более 3 тысяч 200 местных специалистов и инженеров;

Итоги 9 месяцев: За девять месяцев текущего года заводом произведено 1,36 миллиона тонн нефтепродуктов на сумму 12,1 триллиона сумов ;

Экспортные доходы: Экспорт продукции и услуг составил 99,5 миллиона долларов, а до конца года планируется довести этот показатель до 116 миллионов долларов.

Новые установки: как получают бензин АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5?

Новый проект модернизации стоимостью 328 миллионов долларов полностью обновит технологическую цепочку:

Гидроочистка нафты: С помощью специальных установок сера и вредные примеси в составе сырья очищаются до максимума;

Процесс изомеризации: Октановое число бензина, получаемого из легких фракций, искусственно повышается. Это позволяет бесперебойно обеспечивать внутренний рынок качественным, безопасным для двигателя и экологически чистым бензином АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5 ;

Глубокая переработка тяжелых остатков: Совершенствуется фракционирование сырья, что позволяет получать высокоценные продукты даже из отходов и тяжелых остатков.

Годовая мощность достигнет 5 миллионов тонн

После полного завершения этой модернизации масштаб Бухарского завода значительно расширится:

Двукратный рост: К существующей мощности переработки предприятия добавится еще 2,5 миллиона тонн , а общая годовая мощность будет доведена до 5 миллионов тонн ;

Баланс внутреннего рынка и экспорта: Резкое увеличение объемов производства позволит предотвратить дефицит бензина и колебания цен на внутреннем рынке республики, а также кратно увеличить экспорт готовых нефтепродуктов в соседние страны.

Глава государства дал указания по гармоничному внедрению нового оборудования в существующую систему, завершению работ с высоким качеством, а также обсудил перспективные планы с ведущими международными партнерами, участвующими в процессе.