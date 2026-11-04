Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза

·67·Экономика
Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза
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  • Президент Шавкат Мирзиёвов ознакомился с проектом модернизации Бухарского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) стоимостью 328 миллионов долларов.
  • Данная инициатива направлена на увеличение мощностей по переработке сырья до 5 миллионов тонн.
  • Она также предусматривает рост производства бензинов АИ-92 и АИ-95, соответствующих международным стандартам «Евро-5».

В Узбекистане дан старт важному стратегическому проекту, направленному на обеспечение топливно-энергетической безопасности и гарантированное снабжение населения качественным бензином. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Бухарский нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ), расположенный в Караулбазарском районе, и ознакомился с проектом коренной модернизации предприятия.

Эта масштабная инициатива общей стоимостью 328 миллионов долларов направлена на расширение объемов переработки сырья в два раза и увеличение производства высокооктанового топлива, полностью соответствующего международным экологическим стандартам «Евро-5».

Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза

БНПЗ сегодня: более 3 200 рабочих мест и 12 триллионов продукции

Текущие экономические показатели завода, являющегося крупнейшим флагманом по производству топлива в стране, демонстрируют весомые результаты:

  • Рабочие места и масштаб производства: На предприятии трудятся более 3 тысяч 200 местных специалистов и инженеров;

  • Итоги 9 месяцев: За девять месяцев текущего года заводом произведено 1,36 миллиона тонн нефтепродуктов на сумму 12,1 триллиона сумов;

  • Экспортные доходы: Экспорт продукции и услуг составил 99,5 миллиона долларов, а до конца года планируется довести этот показатель до 116 миллионов долларов.

Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза

Новые установки: как получают бензин АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5?

Новый проект модернизации стоимостью 328 миллионов долларов полностью обновит технологическую цепочку:

  • Гидроочистка нафты: С помощью специальных установок сера и вредные примеси в составе сырья очищаются до максимума;

  • Процесс изомеризации: Октановое число бензина, получаемого из легких фракций, искусственно повышается. Это позволяет бесперебойно обеспечивать внутренний рынок качественным, безопасным для двигателя и экологически чистым бензином АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5;

  • Глубокая переработка тяжелых остатков: Совершенствуется фракционирование сырья, что позволяет получать высокоценные продукты даже из отходов и тяжелых остатков.

Президент посетил Бухарский НПЗ: производство АИ-92 и АИ-95 вырастет в 2 раза

Годовая мощность достигнет 5 миллионов тонн

После полного завершения этой модернизации масштаб Бухарского завода значительно расширится:

  • Двукратный рост: К существующей мощности переработки предприятия добавится еще 2,5 миллиона тонн, а общая годовая мощность будет доведена до 5 миллионов тонн;

  • Баланс внутреннего рынка и экспорта: Резкое увеличение объемов производства позволит предотвратить дефицит бензина и колебания цен на внутреннем рынке республики, а также кратно увеличить экспорт готовых нефтепродуктов в соседние страны.

Глава государства дал указания по гармоничному внедрению нового оборудования в существующую систему, завершению работ с высоким качеством, а также обсудил перспективные планы с ведущими международными партнерами, участвующими в процессе.

Бухарский нефтеперерабатывающий заводШавкат МирзиёевЕвро-5Караулбазар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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