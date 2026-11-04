Президент посетил комплекс «Texnochem»: в Бухаре расширяется завод по повышению качества бензина

·66·Экономика
Президент посетил комплекс «Texnochem»: в Бухаре расширяется завод по повышению качества бензина
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  • Президент Шавкат Мирзиёвов ознакомился с деятельностью предприятия «Texnochem» в Бухарском районе и планами развития нефтехимического кластера.
  • В настоящее время на данном комплексе работают 500 специалистов.
  • Предприятие ежегодно перерабатывает 160 тысяч тонн нафты и газового конденсата.
  • Здесь производятся высококачественное топливо и химические сырьевые продукты.

Одно из стратегических направлений промышленной политики Узбекистана — не просто продажа сырья, а глубокая переработка природных ресурсов для производства конкурентоспособной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В ходе визита в Бухарскую область Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия «Texnochem», расположенного в Бухарском районе, и перспективными планами нефтехимического кластера.

Данный комплекс специализируется на глубокой переработке нефти и газового конденсата, нафты, метанола и пиролизного дистиллята и является единственным в своем роде в республике.

Президент посетил комплекс «Texnochem»: в Бухаре расширяется завод по повышению качества бензина

Площадь 69 гектаров и производство уникальной продукции

В настоящее время предприятие, работающее на полную мощность, оказывает существенное влияние на топливный и химический рынок страны:

  • Масштаб производства: на огромном комплексе, занимающем площадь 69 гектаров, трудятся около 500 местных специалистов;

  • Действующие мощности переработки: ежегодно перерабатывается 100 тысяч тонн пиролизного дистиллята, а также 160 тысяч тонн нафты и газового конденсата;

  • Продукция химической и топливной промышленности: здесь получают не только высококачественное топливо, но и уникальное сырье для национальной промышленности. В частности, производятся октанбустеры, повышающие качество и октановое число автомобильного бензина, а также необходимые растворители для красок, лаков, клеев и бытовой химии.

Президент посетил комплекс «Texnochem»: в Бухаре расширяется завод по повышению качества бензина

Новый этап стоимостью 292 миллиона долларов до 2028 года: 700 новых рабочих мест

Инвестиционный проект по запуску второй очереди кластера, представленный главе государства, отличается своим масштабом:

  • Инвестиции в 292 миллиона долларов: эти средства, которые будут освоены до конца 2028 года, направят на дальнейшую глубокую переработку газового конденсата и нафты, а также на расширение производства ароматических углеводородов и специальных растворителей;

  • Дополнительная мощность в 400 тысяч тонн: после полного запуска проекта годовой объем переработки увеличится еще на 400 тысяч тонн, что позволит создать 700 новых высокооплачиваемых рабочих мест для населения;

  • Синтез производства и образования: из-за новых мощностей резко возрастет спрос на технологов, инженеров, химиков и специалистов лабораторий. В связи с этим Президент дал указание незамедлительно укрепить интеграцию дуального образования между профессиональными учебными заведениями области и промышленными предприятиями.

Президент посетил комплекс «Texnochem»: в Бухаре расширяется завод по повышению качества бензина

География экспорта: Европейский Союз и региональные рынки

Кластер нацелен не только на обеспечение внутреннего рынка, но и на укрепление позиций на международной арене:

  • Экспорт в 180 тысяч тонн: предприятие налаживает контракты на экспорт около 180 тысяч тонн нефтехимической продукции, автобензина и дизельного топлива в год в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и страны Европейского Союза;

  • Проект по сжиженному газу: ведутся финальные переговоры с ведущими зарубежными партнерами по запуску в 2028–2030 годах проекта по переработке еще 150 тысяч тонн сжиженного газа.

Данный современный нефтехимический кластер в Бухарском районе становится ключевым драйвером в создании максимальной стоимости из природных богатств нашей страны и поставке высокотехнологичной продукции на международные рынки.

Шавкат МирзиёевTexnochemНефтехимическая промышленностьБухарская область
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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