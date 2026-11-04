Аэропорт за 300 млн долларов в Бухаре: 20 самолетов, линия БРТ и новые международные рейсы

·3·Узбекистан
Аэропорт за 300 млн долларов в Бухаре: 20 самолетов, линия БРТ и новые международные рейсы

В Бухарской области, являющейся одним из главных исторических и туристических перекрестков Узбекистана, стартовали стратегические проекты по коренному обновлению транспортной и городской инфраструктуры. В рамках подготовки к проведению в городе престижных международных мероприятий, проект общей стоимостью 300 миллионов долларов СШАпредусматривает строительство нового комплекса международного аэропорта.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании под своим председательством дал важные поручения по полному вводу в эксплуатацию современного аэропорта и ведущих к нему новых дорог до празднования Дня независимости.

Аэропорт за 300 млн долларов в Бухаре: 20 самолетов, линия БРТ и новые международные рейсы

Мощность нового аэропорта и география полетов

Новый международный аэропорт, строящийся по современным стандартам, выведет туристический и логистический потенциал Бухары на новый уровень:

  • Технические возможности: Воздушная гавань будет способна одновременно обслуживать 20 самолетови 1 200 пассажировв час на высоком уровне;

  • Трасса, соединяющая с городом, и БРТ: Для соединения аэропорта с центром города строится современная автомобильная дорога протяженностью около 24 километров (23,5 км). Также для пассажирских автобусов будет построена отдельная скоростная 5,5-километровая линия БРТ — система скоростного автобусного сообщения;

  • Новые международные рейсы: Известная турецкая бюджетная авиакомпания «Пегасус» запускает прямые авиарейсы в Бухару. Кроме того, даны конкретные указания по открытию прямых авиасообщений в следующем году с такими странами, как Малайзия, Индонезия, Кувейт, Египет и Бахрейн.

Аэропорт за 300 млн долларов в Бухаре: 20 самолетов, линия БРТ и новые международные рейсы

Железнодорожные вокзалы и городской транспорт: 120 новых автобусов

Глава государства особо подчеркнул, что гости, прибывающие в город, в первую очередь оценивают состояние аэропорта, вокзалов и дорог:

  • Революция в общественном транспорте: Для бесперебойного соединения города и районов с вокзалами и аэропортом на маршруты будут выведены дополнительные 120 новых современных автобусов ;

  • Благоустройство территорий вокзалов: Вокруг железнодорожных вокзалов будут полностью обновлены широкие парковки, системы освещения и сервисные службы;

  • Зеленый пояс и дренаж: С учетом засушливого климата Бухары будут внедрены эффективные системы орошения и дренажа для озеленения обочин дорог, посадки деревьев и кустарников, а также их постоянного содержания.

Аэропорт за 300 млн долларов в Бухаре: 20 самолетов, линия БРТ и новые международные рейсы

Цифровая безопасность и международная экономическая выгода

На совещании было определено, что крупные форумы должны служить не только протокольным встречам, но и благополучию населения и экономике региона:

  • Ситуационные центры и кибербезопасность: В общественных местах и на территориях исторических памятников будут запущены цифровое видеонаблюдение, системы «умного» дорожного движения и современные ситуационные центры;

  • Сотрудничество с «Махаллинской семеркой»: Будет усилена скоординированная работа профилактических инспекторов и «семерки» в махаллях по предотвращению правонарушений;

  • Инвестиции и промышленная кооперация: Планируется подписание важных соглашений по промышленной кооперации с зарубежными партнерами, экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, «зеленой» энергетике и системам хранения электроэнергии.

Как отметил Президент, вся инфраструктура, созданная в процессе подготовки, должна служить местному населению долгие годы и после завершения мероприятий, повышая качество жизни в области.

БухараМеждународный аэропортШавкат МирзиёевБухарская областьPegasus Airlines
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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