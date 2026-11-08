Как проявляется новый коронавирус, распространяющийся по миру?

·11·Здоровье
Как проявляется новый коронавирус, распространяющийся по миру?

По всему миру начала активно распространяться очередная мутация коронавирусной инфекции — штамм PJ.2.1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту новую линию под особый контроль, так как риск её распространения на нескольких континентах возрастает.

Как сообщила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова, этот новый вариант может значительно отличаться от предыдущих мутаций своими специфическими клиническими признаками.

Основные отличия и опасные симптомы штамма PJ.2.1

Учёные и врачи уделяют особое внимание следующим двум основным симптомам, наблюдаемым у нового варианта:

  • Сильная и острая боль в горле: По сравнению с предыдущими вариантами, у пациентов, инфицированных штаммом PJ.2.1, боли в области горла протекают гораздо интенсивнее и дольше;

  • Длительная тяжелая астения (слабость): Самый опасный аспект новой мутации заключается в том, что даже после формального выздоровления пациент долгое время ощущает глубокую слабость и физическую усталость. Даже в состоянии полного покоя пациенты могут страдать от нехватки сил;

  • Общие респираторные признаки: При этом сохраняются и привычные симптомы вируса: повышение температуры тела, озноб, насморк, кашель, головная боль и сильные мышечные боли.

Когда появилась мутация и как она распространяется в мире?

  • Первая фиксация: Линия PJ.2.1 была впервые выявлена в мае 2026 года;

  • Географический охват: За последние несколько месяцев этот штамм успел пересечь границы и охватить одновременно несколько континентов;

  • Медицинская готовность и диагностика: Специалисты отмечают, что современные тест-системы способны оперативно и точно выявлять эту новую мутацию, и медицинская система полностью готова к раннему обнаружению новой волны.

штамм PJ.2.1ВОЗмутация коронавирусаЕлена Малинникова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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