Как проявляется новый коронавирус, распространяющийся по миру?
По всему миру начала активно распространяться очередная мутация коронавирусной инфекции — штамм PJ.2.1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту новую линию под особый контроль, так как риск её распространения на нескольких континентах возрастает.
Как сообщила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова, этот новый вариант может значительно отличаться от предыдущих мутаций своими специфическими клиническими признаками.
Основные отличия и опасные симптомы штамма PJ.2.1
Учёные и врачи уделяют особое внимание следующим двум основным симптомам, наблюдаемым у нового варианта:
Сильная и острая боль в горле: По сравнению с предыдущими вариантами, у пациентов, инфицированных штаммом PJ.2.1, боли в области горла протекают гораздо интенсивнее и дольше;
Длительная тяжелая астения (слабость): Самый опасный аспект новой мутации заключается в том, что даже после формального выздоровления пациент долгое время ощущает глубокую слабость и физическую усталость. Даже в состоянии полного покоя пациенты могут страдать от нехватки сил;
Общие респираторные признаки: При этом сохраняются и привычные симптомы вируса: повышение температуры тела, озноб, насморк, кашель, головная боль и сильные мышечные боли.
Когда появилась мутация и как она распространяется в мире?
Первая фиксация: Линия PJ.2.1 была впервые выявлена в мае 2026 года;
Географический охват: За последние несколько месяцев этот штамм успел пересечь границы и охватить одновременно несколько континентов;
Медицинская готовность и диагностика: Специалисты отмечают, что современные тест-системы способны оперативно и точно выявлять эту новую мутацию, и медицинская система полностью готова к раннему обнаружению новой волны.
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