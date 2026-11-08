Как проявляется новый коронавирус, распространяющийся по миру?

По всему миру начала активно распространяться очередная мутация коронавирусной инфекции — штамм PJ.2.1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту новую линию под особый контроль, так как риск её распространения на нескольких континентах возрастает.

Как сообщила доктор медицинских наук, вирусолог и инфекционист Елена Малинникова, этот новый вариант может значительно отличаться от предыдущих мутаций своими специфическими клиническими признаками.

Основные отличия и опасные симптомы штамма PJ.2.1

Учёные и врачи уделяют особое внимание следующим двум основным симптомам, наблюдаемым у нового варианта:

Сильная и острая боль в горле: По сравнению с предыдущими вариантами, у пациентов, инфицированных штаммом PJ.2.1, боли в области горла протекают гораздо интенсивнее и дольше;

Длительная тяжелая астения (слабость): Самый опасный аспект новой мутации заключается в том, что даже после формального выздоровления пациент долгое время ощущает глубокую слабость и физическую усталость. Даже в состоянии полного покоя пациенты могут страдать от нехватки сил;

Общие респираторные признаки: При этом сохраняются и привычные симптомы вируса: повышение температуры тела, озноб, насморк, кашель, головная боль и сильные мышечные боли.

Когда появилась мутация и как она распространяется в мире?