Громкое предложение от Трампа: Дане Уайту предложили пост пресс-секретаря Белого дома

На политической арене США и в мировом спорте произошло неожиданное и громкое событие. Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети «Truth Social» предложил президенту UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

Однако, как сообщают авторитетные зарубежные СМИ, включая CNN, глава промоушена официально отказался от принятия этой высокой политической должности.

Необычное заявление Трампа и намек на Хабиба и Ислама

Глава Белого дома заявил, что всерьез хотел бы видеть своего близкого друга Дану Уайта во главе пресс-службы страны:

«Настоящий боец»: Трамп охарактеризовал Уайта как «великолепного бойца и организатора», подчеркнув, что в отношениях со СМИ нужен именно такой решительный человек;

Шутка о привлечении звезд UFC: Президент США даже порекомендовал Уайту пригласить с собой в Белый дом в качестве «помощников» таких звезд, как бывшие и действующие чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев;

25-летняя дружба: Трамп и Дана Уайт поддерживают тесные дружеские отношения уже более 25 лет, и это не первый случай, когда глава государства призывает спортивных звезд в состав правительства.

Реакция Даны Уайта и причина отказа

Как только предложение появилось, оно вызвало большой резонанс в сетях:

Фото «К новой главе»: Сначала Уайт опубликовал на своей странице в соцсети шуточное фото, где он стоит за трибуной Белого дома, и подписал его «К новой главе»;

Отсутствие политических амбиций: Однако вскоре стало ясно, что промоутерская деятельность для него на первом месте. Уайт ответил отказом на предложение из-за своих планов и занятости в UFC, а также в связи с отсутствием желания работать на политической должности.

Почему должность оказалась вакантной?

Кадровые перестановки в руководстве пресс-службы Белого дома связаны с внезапно возникшей вакансией: