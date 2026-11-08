Громкое предложение от Трампа: Дане Уайту предложили пост пресс-секретаря Белого дома

·49·Мир
Громкое предложение от Трампа: Дане Уайту предложили пост пресс-секретаря Белого дома

На политической арене США и в мировом спорте произошло неожиданное и громкое событие. Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети «Truth Social» предложил президенту UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

Однако, как сообщают авторитетные зарубежные СМИ, включая CNN, глава промоушена официально отказался от принятия этой высокой политической должности.

Необычное заявление Трампа и намек на Хабиба и Ислама

Глава Белого дома заявил, что всерьез хотел бы видеть своего близкого друга Дану Уайта во главе пресс-службы страны:

  • «Настоящий боец»: Трамп охарактеризовал Уайта как «великолепного бойца и организатора», подчеркнув, что в отношениях со СМИ нужен именно такой решительный человек;

  • Шутка о привлечении звезд UFC: Президент США даже порекомендовал Уайту пригласить с собой в Белый дом в качестве «помощников» таких звезд, как бывшие и действующие чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев;

  • 25-летняя дружба: Трамп и Дана Уайт поддерживают тесные дружеские отношения уже более 25 лет, и это не первый случай, когда глава государства призывает спортивных звезд в состав правительства.

Громкое предложение от Трампа: Дане Уайту предложили пост пресс-секретаря Белого дома

Реакция Даны Уайта и причина отказа

Как только предложение появилось, оно вызвало большой резонанс в сетях:

  • Фото «К новой главе»: Сначала Уайт опубликовал на своей странице в соцсети шуточное фото, где он стоит за трибуной Белого дома, и подписал его «К новой главе»;

  • Отсутствие политических амбиций: Однако вскоре стало ясно, что промоутерская деятельность для него на первом месте. Уайт ответил отказом на предложение из-за своих планов и занятости в UFC, а также в связи с отсутствием желания работать на политической должности.

Почему должность оказалась вакантной?

Кадровые перестановки в руководстве пресс-службы Белого дома связаны с внезапно возникшей вакансией:

  • Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария внезапно ушла в отставку всего через 5 дней после вступления в должность, после чего этот ответственный пост остался вакантным.

Дональд ТрампДана УайтUFCБелый дом
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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