Ламин Ямаль установил абсолютный рекорд, став самым молодым ассистентом в истории Ла Лиги

Вундеркинд каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает переписывать историю чемпионата Испании.

По сообщению авторитетного статистического ресурса МистерЧип, молодой вингер стал абсолютным рекордсменом, став самым юным футболистом в истории чемпионата, достигшим отметки в 40 голевых передач (ассистов) в рамках Ла Лиги. Этого показателя он достиг в возрасте всего 19 лет и 118 дней.

Достижение, которое до 22 лет не покорялось никому

За более чем 90-летнюю историю чемпионата Испании не было ни одного футболиста, который записал бы на свой счет 40 голевых пасов до достижения 22-летнего возраста. Ламин Ямаль покорил эту вершину не только до 22 лет, но и даже не достигнув 20-летия:

Юбилейный пас в Мадриде: Юбилейная, 40-я результативная передача Ямаля состоялась в 12-м туре Ла Лиги в драматичном выездном противостоянии против мадридского «Атлетико»;

Победный гол: На 66-й минуте встречи после ювелирной передачи Ямаля Фермин Лопес поразил ворота соперника. Этот гол принес «Барселоне» волевую и ценную выездную победу со счетом 2:1;

Побитие рекорда Месси: Для сравнения, легендарный Лионель Месси достиг своей 40-й голевой передачи в чемпионате Испании лишь в возрасте 23 лет и 158 дней. Ямаль опередил аргентинскую легенду по этому показателю почти на четыре года.

История Ла Лиги: рейтинг футболистов, быстрее всех достигших 40 голевых пасов

Исторический список Топ-5, представленный МистерЧип (показатели по возрасту):

Место Футболист Клуб Возраст при достижении 40-го ассиста 1 Ламин Ямаль «Барселона» 19 лет 118 дней (Новый рекорд) 2 Лопес Уфарте «Реал Сосьедад» 22 года 15 дней 3 Адриан Эскудеро «Атлетико Мадрид» 22 года 349 дней 4 Сеги «Валенсия» 23 года 74 дня 5 Хосеба Эчеберрия «Атлетик Бильбао» 23 года 158 дней 5 Лионель Месси «Барселона» 23 года 158 дней

Стабильность и путь к вершине

Данный успех в очередной раз доказал, что Ламин Ямаль обладает не только бомбардирскими качествами, но и высоким уровнем плеймейкерства, умением безупречно видеть поле и создавать моменты для партнеров по команде. Ожидается, что этот исторический показатель 19-летнего таланта останется рекордом, который еще долго никто не сможет повторить.