Ламин Ямаль установил абсолютный рекорд, став самым молодым ассистентом в истории Ла Лиги
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- Вундеркинд «Барселоны»
- Ламин Ямаль в возрасте 19 лет и 118 дней стал самым молодым футболистом в истории Ла Лиги, достигшим отметки в 40 голевых передач.
- Этот исторический результат был достигнут в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», когда он отдал голевую передачу Фермину Лопесу.
- Ямаль обновил рекорд Лионеля Месси по этому показателю почти на четыре года и стал единственным футболистом, достигшим этой отметки до 22 лет.
Вундеркинд каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает переписывать историю чемпионата Испании.
По сообщению авторитетного статистического ресурса МистерЧип, молодой вингер стал абсолютным рекордсменом, став самым юным футболистом в истории чемпионата, достигшим отметки в 40 голевых передач (ассистов) в рамках Ла Лиги. Этого показателя он достиг в возрасте всего 19 лет и 118 дней.
Достижение, которое до 22 лет не покорялось никому
За более чем 90-летнюю историю чемпионата Испании не было ни одного футболиста, который записал бы на свой счет 40 голевых пасов до достижения 22-летнего возраста. Ламин Ямаль покорил эту вершину не только до 22 лет, но и даже не достигнув 20-летия:
Юбилейный пас в Мадриде: Юбилейная, 40-я результативная передача Ямаля состоялась в 12-м туре Ла Лиги в драматичном выездном противостоянии против мадридского «Атлетико»;
Победный гол: На 66-й минуте встречи после ювелирной передачи Ямаля Фермин Лопес поразил ворота соперника. Этот гол принес «Барселоне» волевую и ценную выездную победу со счетом 2:1;
Побитие рекорда Месси: Для сравнения, легендарный Лионель Месси достиг своей 40-й голевой передачи в чемпионате Испании лишь в возрасте 23 лет и 158 дней. Ямаль опередил аргентинскую легенду по этому показателю почти на четыре года.
История Ла Лиги: рейтинг футболистов, быстрее всех достигших 40 голевых пасов
Исторический список Топ-5, представленный МистерЧип (показатели по возрасту):
Место
Футболист
Клуб
Возраст при достижении 40-го ассиста
1
Ламин Ямаль
«Барселона»
19 лет 118 дней (Новый рекорд)
2
Лопес Уфарте
«Реал Сосьедад»
22 года 15 дней
3
Адриан Эскудеро
«Атлетико Мадрид»
22 года 349 дней
4
Сеги
«Валенсия»
23 года 74 дня
5
Хосеба Эчеберрия
23 года 158 дней
5
Лионель Месси
«Барселона»
23 года 158 дней
Стабильность и путь к вершине
Данный успех в очередной раз доказал, что Ламин Ямаль обладает не только бомбардирскими качествами, но и высоким уровнем плеймейкерства, умением безупречно видеть поле и создавать моменты для партнеров по команде. Ожидается, что этот исторический показатель 19-летнего таланта останется рекордом, который еще долго никто не сможет повторить.
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