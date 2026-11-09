Юношеская сборная Узбекистана У17 спаслась от поражения в матче против Эквадора на 90+2 минуте
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- Юношеская сборная Узбекистана У17 в рамках подготовки к чемпионату мира сработала на ничью 1:1 в международном контрольном матче против Эквадора.
- Несмотря на то, что эквадорские футболисты открыли счет на 61-й минуте, Хабибулло Тохиров восстановил равновесие на 90+2-й минуте добавленного времени.
- В ходе встречи тренерский штаб протестировал расширенный состав, а также оценил физическое состояние и тактическую готовность игроков.
Юношеская сборная Узбекистана У17, ведущая активную подготовку к играм чемпионата мира, в рамках международного контрольного матча встретилась с сильным представителем Южной Америки — сборной Эквадора У17.
В напряженном и бескомпромиссном противостоянии была зафиксирована боевая ничья со счетом 1:1.
Кульминация игры: Героизм на последних минутах
В ходе встречи тренерские штабы обеих команд сосредоточили основное внимание на тактических экспериментах и оценке физического состояния футболистов:
Преимущество Эквадора: В первом тайме счет открыт не был. На 61-й минуте второго тайма эквадорцы воспользовались ошибкой в обороне и вышли вперед;
Гол на 90+2 минуте: Юные узбекистанцы боролись до конца игры, усиливая давление. В результате на 90+2 минуте, добавленной главным арбитром, вышедший на замену Хабибулло Тохиров поразил ворота соперника и спас команду от поражения.
Протокол международного контрольного матча
Показатель / Раздел
Детали
Статус встречи
Международный контрольный матч (подготовка к ЧМ)
Соперники
Узбекистан У17 — Эквадор У17
Итоговый счет
1:1
Голы
Эквадор (61-я минута) — Хабибулло Тохиров (90+2-я минута)
Показатель характера
Уход от поражения в концовке матча
Заявка сборной Узбекистана У17
Тренерский штаб в ходе игры протестировал расширенный состав и провел ряд ротаций:
Стартовый состав: Мехрож Сироджиддинов, Мухаммад Хакимов, Миржамол Анваров, Абубакир Рахимов, Адис Абдунабиев, Ислом Равшанов, Амирхон Эркинов, Мухаммад Маматов, Сухроб Садиржонов, Ахрорбек Равшанбеков, Асилбек Алиев;
Вышедшие на поле во втором тайме: Мухаммадазиз Рузибоев, Нурмухаммад Уктамов, Жахонгир Уктамбоев, Миркомил Муродов, Мухаммадодилхон Орифхонов, Хабибулло Тохиров, Лазиз Абдураимов.
Этот матч против Эквадора, являющегося быстрым и сильным представителем латиноамериканского футбола, перед чемпионатом мира дал нашим юношам большой международный опыт и возможность сделать важные выводы.
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