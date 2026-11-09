Юношеская сборная Узбекистана У17 спаслась от поражения в матче против Эквадора на 90+2 минуте

·59·Спорт
Юношеская сборная Узбекистана У17 спаслась от поражения в матче против Эквадора на 90+2 минуте
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  • Юношеская сборная Узбекистана У17 в рамках подготовки к чемпионату мира сработала на ничью 1:1 в международном контрольном матче против Эквадора.
  • Несмотря на то, что эквадорские футболисты открыли счет на 61-й минуте, Хабибулло Тохиров восстановил равновесие на 90+2-й минуте добавленного времени.
  • В ходе встречи тренерский штаб протестировал расширенный состав, а также оценил физическое состояние и тактическую готовность игроков.

Юношеская сборная Узбекистана У17, ведущая активную подготовку к играм чемпионата мира, в рамках международного контрольного матча встретилась с сильным представителем Южной Америки — сборной Эквадора У17.

В напряженном и бескомпромиссном противостоянии была зафиксирована боевая ничья со счетом 1:1.

Кульминация игры: Героизм на последних минутах

В ходе встречи тренерские штабы обеих команд сосредоточили основное внимание на тактических экспериментах и оценке физического состояния футболистов:

  • Преимущество Эквадора: В первом тайме счет открыт не был. На 61-й минуте второго тайма эквадорцы воспользовались ошибкой в обороне и вышли вперед;

  • Гол на 90+2 минуте: Юные узбекистанцы боролись до конца игры, усиливая давление. В результате на 90+2 минуте, добавленной главным арбитром, вышедший на замену Хабибулло Тохиров поразил ворота соперника и спас команду от поражения.

Протокол международного контрольного матча

Показатель / Раздел

Детали

Статус встречи

Международный контрольный матч (подготовка к ЧМ)

Соперники

Узбекистан У17 — Эквадор У17

Итоговый счет

1:1

Голы

Эквадор (61-я минута) — Хабибулло Тохиров (90+2-я минута)

Показатель характера

Уход от поражения в концовке матча

Заявка сборной Узбекистана У17

Тренерский штаб в ходе игры протестировал расширенный состав и провел ряд ротаций:

  • Стартовый состав: Мехрож Сироджиддинов, Мухаммад Хакимов, Миржамол Анваров, Абубакир Рахимов, Адис Абдунабиев, Ислом Равшанов, Амирхон Эркинов, Мухаммад Маматов, Сухроб Садиржонов, Ахрорбек Равшанбеков, Асилбек Алиев;

  • Вышедшие на поле во втором тайме: Мухаммадазиз Рузибоев, Нурмухаммад Уктамов, Жахонгир Уктамбоев, Миркомил Муродов, Мухаммадодилхон Орифхонов, Хабибулло Тохиров, Лазиз Абдураимов.

Этот матч против Эквадора, являющегося быстрым и сильным представителем латиноамериканского футбола, перед чемпионатом мира дал нашим юношам большой международный опыт и возможность сделать важные выводы.

Узбекистан U17Эквадор U17Хабибулло ТохировЧемпионат мира U17
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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