19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Защитник клуба «Барселона» и сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой как самый талантливый футболист Европы в возрасте до 21 года.
- Получение этой награды в качестве центрального защитника является редким случаем.
- Футболист завоевал этот приз благодаря победе на Чемпионате мира 2026 года и стабильной игре за клуб.
Официально объявлен очередной обладатель премии Голден Бой («Золотой мальчик»), которая считается одной из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе. Этого признания удостоился центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.
Организаторы премии через свои социальные сети официально подтвердили, что кандидатура Кубарси набрала наибольшее количество голосов как самого талантливого футболиста континента в возрасте до 21 года.
Традиция «Барселоны» и предыдущие лауреаты
Победа Кубарси продемонстрировала, что воспитанники знаменитой академии каталонского клуба «Ла Масия» вновь не имеют равных на континенте:
Триумф двухлетней давности: Два года назад эту награду получил его товарищ по команде — другая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль;
Результат прошлого года: В прошлом году премия Голден Бой досталась вингеру французского «ПСЖ» Дезире Дуэ, однако в этот раз кубок вернулся в Барселону;
Редкое достижение для защитника: Выигрыш этой награды, которая в истории чаще всего вручается нападающим и полузащитникам, в качестве центрального защитника — явление довольно редкое.
Статистика текущего сезона и триумф на Чемпионате мира
Молодой защитник демонстрирует высокий уровень стабильности и зрелую игру как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной:
Соревнование / Уровень
Количество матчей
Результаты / Статистика
Значимость
Ла Лига (текущий сезон)
9 матчей
2 голевые передачи
Надежность в защите и мастерство начала атак
Лига чемпионов УЕФА
4 матча
Игрок основного состава
Стабильный контроль в европейской элите
Сборная Испании
Основной состав
Чемпион мира (2026 год)
Золотая медаль, завоеванная на планетарном мундиале
Новая вершина после чемпионства мира
Для Пау Кубарси эта награда — не единственный крупный успех в карьере. В составе сборной Испании он также поднялся на высшую ступень пьедестала почета на Чемпионате мира, прошедшем в 2026 году. Чемпионство на мундиале и уверенные действия в составе «Барселоны» обеспечили ему безоговорочное преимущество в гонке за Голден Бой.
Комментарии 0
…