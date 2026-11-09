19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой

·41·Спорт
19-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой
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  • Защитник клуба «Барселона» и сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем премии Голден Бой как самый талантливый футболист Европы в возрасте до 21 года.
  • Получение этой награды в качестве центрального защитника является редким случаем.
  • Футболист завоевал этот приз благодаря победе на Чемпионате мира 2026 года и стабильной игре за клуб.

Официально объявлен очередной обладатель премии Голден Бой («Золотой мальчик»), которая считается одной из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе. Этого признания удостоился центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.

Организаторы премии через свои социальные сети официально подтвердили, что кандидатура Кубарси набрала наибольшее количество голосов как самого талантливого футболиста континента в возрасте до 21 года.

Традиция «Барселоны» и предыдущие лауреаты

Победа Кубарси продемонстрировала, что воспитанники знаменитой академии каталонского клуба «Ла Масия» вновь не имеют равных на континенте:

  • Триумф двухлетней давности: Два года назад эту награду получил его товарищ по команде — другая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль;

  • Результат прошлого года: В прошлом году премия Голден Бой досталась вингеру французского «ПСЖ» Дезире Дуэ, однако в этот раз кубок вернулся в Барселону;

  • Редкое достижение для защитника: Выигрыш этой награды, которая в истории чаще всего вручается нападающим и полузащитникам, в качестве центрального защитника — явление довольно редкое.

Статистика текущего сезона и триумф на Чемпионате мира

Молодой защитник демонстрирует высокий уровень стабильности и зрелую игру как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной:

Соревнование / Уровень

Количество матчей

Результаты / Статистика

Значимость

Ла Лига (текущий сезон)

9 матчей

2 голевые передачи

Надежность в защите и мастерство начала атак

Лига чемпионов УЕФА

4 матча

Игрок основного состава

Стабильный контроль в европейской элите

Сборная Испании

Основной состав

Чемпион мира (2026 год)

Золотая медаль, завоеванная на планетарном мундиале

Новая вершина после чемпионства мира

Для Пау Кубарси эта награда — не единственный крупный успех в карьере. В составе сборной Испании он также поднялся на высшую ступень пьедестала почета на Чемпионате мира, прошедшем в 2026 году. Чемпионство на мундиале и уверенные действия в составе «Барселоны» обеспечили ему безоговорочное преимущество в гонке за Голден Бой.

Пау КубарсиGolden BoyБарселонаЛа Масия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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