Официально объявлен очередной обладатель премии Голден Бой («Золотой мальчик»), которая считается одной из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе. Этого признания удостоился центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси.

Организаторы премии через свои социальные сети официально подтвердили, что кандидатура Кубарси набрала наибольшее количество голосов как самого талантливого футболиста континента в возрасте до 21 года.

Традиция «Барселоны» и предыдущие лауреаты

Победа Кубарси продемонстрировала, что воспитанники знаменитой академии каталонского клуба «Ла Масия» вновь не имеют равных на континенте:

Триумф двухлетней давности: Два года назад эту награду получил его товарищ по команде — другая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль ;

Результат прошлого года: В прошлом году премия Голден Бой досталась вингеру французского «ПСЖ» Дезире Дуэ , однако в этот раз кубок вернулся в Барселону;

Редкое достижение для защитника: Выигрыш этой награды, которая в истории чаще всего вручается нападающим и полузащитникам, в качестве центрального защитника — явление довольно редкое.

Статистика текущего сезона и триумф на Чемпионате мира

Молодой защитник демонстрирует высокий уровень стабильности и зрелую игру как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной:

Соревнование / Уровень Количество матчей Результаты / Статистика Значимость Ла Лига (текущий сезон) 9 матчей 2 голевые передачи Надежность в защите и мастерство начала атак Лига чемпионов УЕФА 4 матча Игрок основного состава Стабильный контроль в европейской элите Сборная Испании Основной состав Чемпион мира (2026 год) Золотая медаль, завоеванная на планетарном мундиале

Новая вершина после чемпионства мира

Для Пау Кубарси эта награда — не единственный крупный успех в карьере. В составе сборной Испании он также поднялся на высшую ступень пьедестала почета на Чемпионате мира, прошедшем в 2026 году. Чемпионство на мундиале и уверенные действия в составе «Барселоны» обеспечили ему безоговорочное преимущество в гонке за Голден Бой.