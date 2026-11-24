В Яшнабадском районе города Ташкента 10-летний ребенок упал с крыши многоэтажного дома. По предварительным данным, инцидент произошел во время игры в прятки со сверстниками.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, происшествие случилось 22 ноября 2026 года около 14:30 в махалле «Илтифот» Яшнабадского района.

Отмечается, что ребенок, играя с друзьями в прятки, спрятался под крышей пятиэтажного дома. Передвигаясь там, он наступил на пластиковую конструкцию на краю здания. Конструкция не выдержала его веса, и ребенок упал вниз.

В результате падения у ребенка диагностированы переломы бедренной кости и левого плеча. Он был доставлен в детскую клиническую больницу №2, где в настоящее время проходит лечение.

По данному факту проводятся доследственные проверочные мероприятия.