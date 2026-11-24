В результате глобального изменения климата ледники в Арктике стремительно сокращаются. Британский стартап Реал Ice тестирует технологию искусственного наращивания морского льда, чтобы замедлить этот процесс. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы в зимний период с помощью насосов выкачивать морскую воду из-под льда на поверхность. Для этого во льду сначала проделываются специальные отверстия. Затем вода выводится наверх. Из-за крайне низких температур воздуха вода быстро замерзает, образуя дополнительный слой поверх существующего ледяного покрова.

Исследователи полагают, что таким образом утолщенный лед может сохраняться летом дольше обычного и замедлять процесс таяния.

Сколько средств выделено на проект?

Британская организация Адванкед Ресеарч анд Инвентион Агенкй (АРИА) финансирует исследовательскую программу по восстановлению толщины арктических льдов общей стоимостью 9,9 миллиона фунтов стерлингов. Из них 3,5 миллиона фунтов выделено стартапу Реал Ice.

Эксперименты планируется проводить в течение трех зимних сезонов на территории Нунавут в Канаде. Сначала испытания пройдут на небольших участках, а в зависимости от результатов планируется расширение масштабов эксперимента.

В будущем могут быть задействованы подводные дроны

На следующих этапах проекта планируется использование автономных подводных дронов, способных передвигаться подо льдом. Они смогут самостоятельно проделывать отверстия во льду и выкачивать воду на поверхность. Это снизит необходимость длительного пребывания людей в экстремально холодных условиях.

По предварительным расчетам компании Реал Ice, применение данной технологии в масштабах всей Арктики может обходиться примерно в 10 миллиардов долларов в год.

Действительно ли этот метод эффективен?

На данный момент влияние технологии на глобальный климат полностью не доказано. Ученые изучают, как долго утолщенный лед сможет сохраняться летом, как это повлияет на морскую экосистему и насколько возможно применение метода на больших территориях.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что вывод морской воды на поверхность льда может повлиять на уровень соли, питательных веществ и микроорганизмов, а также привести к неожиданным последствиям для местной природы.

Исследователи, в свою очередь, подчеркивают, что эта технология не может заменить сокращение выбросов парниковых газов в борьбе с глобальным потеплением. Пока она рассматривается лишь как дополнительный метод противодействия изменению климата.