23 ноября рейс ХЙ273 авиакомпании Узбекистан Аирвайс, следовавший из Ташкента в Стамбул, был перенаправлен в запасной аэропорт Анкары из-за неблагоприятных погодных условий. Сообщается, что во время полета самолет сильно трясло, а некоторые пассажиры от страха начали молиться.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлена ситуация в салоне самолета. По словам очевидцев, во время полета воздушное судно подверглось сильной турбулентности, что вызвало панику среди пассажиров.

По данным Узбекистан Аирвайс, 23 ноября рейс ХЙ273 по маршруту Ташкент — Стамбул был направлен в международный аэропорт Анкары из-за ухудшения метеорологических условий по маршруту следования.

После этого рейсы выполнялись по измененному графику. В частности, рейс ХЙ273 вылетел из Анкары в 23:30 по местному времени и должен был прибыть в Стамбул в 00:30, а вылет рейса ХЙ274 из Стамбула был запланирован на 01:40 с прибытием в Ташкент на следующий день в 08:10.

Турбулентность может возникнуть неожиданно, поэтому рекомендуется следовать указаниям экипажа и оставаться пристегнутыми ремнями безопасности.